سالاد الویه یک سالاد روسی بسیار خوشمزه و لذیذ برای میهمانی‌ها، مراسم جشن تولد و... است. این غذای محبوب و پرطرفدار از ترکیب موادی چون سیب زمینی، تخم مرغ، خیارشور، مرغ یا کالباس و سس مایونز تهیه می شود. بسیاری از افراد با طرز تهیه سالاد الویه آشنا هستند اما نکات خوشمزه شدن سالاد الویه و فوت و فن های تهیه سالاد الویه را نمی دانند، با این بخش از نکات آشپزی همراه شوید تا تمامی نکات و ترفندهای تهیه سالاد الویه قالبی، فینگر فود سالاد الویه و... را بیاموزید.

از بین بردن بوی زهم مرغ سالاد الویه

برای خوشمزه تر شدن سالاد الویه، بهتر است برای تهیه این غذا از سینه مرغ و فیله بدون استخوان استفاده نمایید، برای اینکه مرغ استفاده شده در الویه بوی زهم ندهد،فیله بدون استخوان یا سینه مرغ را با پیاز، هویج، یک حبه سیر،فلفل دلمه، کمی فلفل سیاه،زردچوبه و کمی آب کاملا بپزید، اینگونه سالاد الویه شما خوشمزه تر خواهد شد.

ترفند چسبناک نشدن سالاد الویه

رنده کردن سیب زمینی داغ و تخم مرغ قبل از سرد شدن و همچنین استفاده از میکسر برای مخلوط کردن مواد الویه موجب چسبناک شدن این غذا می شود، برای جلوگیری از چسبندگی سالاد الویه، اجازه دهید سیب زمینی پخته شده و تخم مرغ آبپز کاملا سرد شوند و سپس آن ها را رنده کنید، همچنین بهتر است مواد الویه را با دسته خمیر یا قاشق مخصوص سالاد مخلوط کنید.

مقدار مناسب تخم مرغ سالاد الویه

همانطور که می دانید برای تهیه سالاد الویه از گوشت مرغ یا کالباس استفاده می شود،در صورت استفاده از مرغ شما می توانید از مقدار کمتری تخم مرغ استفاده نمایید اما اگر سالاد الویه را با ژامبون یا کالباس تهیه می کنید، می توانید تعداد تخم مرغ را افزایش دهید.

راز خوشمزگی سالاد الویه

یکی از رازهای خوشمزگی سالاد الویه ترکیب به اندازه مواد سالاد الویه است، هنگام تهیه سالاد الویه از استفاده زیاد از سیب زمینی آبپز بپرهیزید زیرا اینگونه سالاد الویه تان طعم سیب زمینی آبپز داده و سایر طعم ها مخفی می شوند.

شستن خیارشور سالاد الویه

برای لذیذتر شدن سالاد الویه توصیه می شود، خیارشورها را نگینی خرد کرده و سپس درون آبکش یا صافی ریخته و با آب شستشو دهید تا شوری خیارها کمتر شده و بوی آنها از بین برود.

بخارپز کردن هویج

برای افزایش خوشمزگی سالاد الویه، می‌توانید از هویج به صورت بخارپز استفاده کنید، بدین گونه که هویج را با کمی شکر یا عسل بخارپز کرده و به صورت خرد و ریز به سالاد اضافه کنید.

راز شل نشدن الویه

اضافه کردن زیاد آب مرغ، استفاده کمتر از سیب زمینی نسبت به سایر مواد، افراط در استفاده از سس مایونز و … موجب شل شدن سالاد الویه می شود پس این نکات را در تهیه الویه رعایت نمایید. خیارشور و هویج را نیز به شکل نگینی و کوچک خرد کنید زیرا در صورت رنده شدن، شل شده و آب می‌اندازند.همچنین در طی تهیه سالاد الویه، دقت کنید بعد از آبکشی مواد اجازه دهید تا آن ها کاملا خشک شوند تا سالاد آب نیاندازد و طعمی بدی به خود نگیرد.

سس مناسب برای الویه

برای تهیه سالاد الویه از سس مایونز استفاده می شود، شما برای خوش طعم شدن این غذا می توانید از سس مایونز خانگی استفاده نمایید زیرا سسی که خودتان در خانه آن را تهیه می‌کنید از سس‌های آماده‌ای کارخانه‌ای خوشمزه تر هستند.

افزودن خامه به سالاد الویه

بسیاری از کدبانوها برای لذیذتر شدن الویه مقداری خامه صبحانه به سس مایونز آن اضافه می کنند، این کار طعم الویه را بهتر می کند.

سس رژیمی الویه

اگر می خواهید سالاد الویه شما کم کالری و رژیمی باشد، تنها از سس مایونز استفاده نکنید بلکه مقدار کمی سس را با ماست چکیده یا ماست خامه‌ای همزده ترکیب نمایید.

گرفتن طعم خامی مواد الویه

اگر برای تهیه الویه می خواهید از کنسرو ذرت و نخود فرنگی استفاده کنید، قبل از استفاده، آن‌ها را در کمی کره تفت دهید تا طعم خامی آنها گرفته شود و سالاد خوشمزه ای داشته باشید.

افزودن شیر به الویه

برای خوشمزگی الویه، سیب‌زمینی و مرغ سالاد الویه را به جای آب‌‌پز کردن با شیر بپزید اما اجازه دهید شیر جذب سیب‌زمینی و مرغ شود.

سبزیجات معطر الویه

برای تهیه سالاد الویه خوش طعم و عطراز سبزیجات معطر استفاده کنید، می توانید جعفری و پیازچه خرد شده را به سالاد الویه افزوده و یا از ریحان، شوید، یا تره فرنگی خرد شده استفاده نمایید.

رفع بوی تخم مرغ الویه

برای گرفتن بوی تخم مرغ از سالاد الویه از فلفل سیاه و مقدار کمی آب لیمو ترش استفاده کنید، هنگام استفاده از آب لیمو دقت کنید که مقدار آن زیاد نشود و سالاد خیلی ترش نشود. آبلیمو تازه و طبیعی طعم سالاد را بی نظیر تر میکند.

رنگ سالاد الویه

اگر می خواهید سالاد الویه تان رنگ خوبی داشته باشد، در هنگام پخت مرغ از زردچوبه زیاد استفاده نکنید زیرا اینگونه سالاد الویه شما زرد رنگ خواهد شد و رنگ زیبایی نخواهد داشت.

افزایش ماندگاری سالاد الویه

سالاد الویه به سرعت فاسد می‌شود، برای افزایش ماندگاری این غذا فقط به میزان مصرف هر وعده به محتویات سالاد سس مایونز اضافه کنید.

پودر آویشن

استفاده از ادویه جات در تهیه الویه به خوشمزه شدن این غذا کمک می کند، برای افزودن عطر و طعم دل انگیز به این سالاد از ادویه جات معطرو پودر آویشن آسیاب شده استفاده کنید.

ترفند تلخ نشدن الویه

سیب زمینی‌های استفاده شده، کیفیت پایین زردچوبه، استفاده بیش از حد از ادویه جات مختلف و... از علت های تلخ شدن الویه هستند، برای تهیه الویه خوشمزه از سیب زمینی مرغوب و مواد غذایی با کیفیت به مقدار مناسب استفاده کنید.

افزودن آب مرغ به الویه

برای خوشمزگی الویه، پس از پخت مرغ، آب پخته شده را نگه دارید و با سیب زمینی رنده شده مخلوط کنید.قبل از اضافه کردن آب مرغ به سیب زمینی یا سس، آن را خوب بجوشانید تا غلیظ شود. با این کار هم سالاد خیلی خوشمزه تر میشود و هم اینکه سس کمتری برای سالاد نیاز است. شما می توانید در حد 1 یا 2 قاشق از آب مرغ به سس نیز اضافه کنید.

طرز تهیه سالاد الویه قالبی

اگر می خواهید شکل سالاد الویه تان زیبا شود، به این غذا با قالب به روش زیر شکل دهید:

ابتدا قالب را با کمی آب مرطوب نمدار کنید.

قالب را با یک پلاستیک فریزر پوشش دهید.

سالاد را درون قالب بریزید.

با قاشق سالاد را صاف و فشرده کنید.

قالب را 2 تا 4 ساعت در یخچال قرار دهید.

بعد از گذشت دو تا چهر ساعت،یک ظرف مناسب روی قالب قرار دهید.

قالب را برگردانید.

سالاد را تزیین کرده و سرو کنید.

ایده ای برای تزیین الویه

سالاد الویه را می‌توانید به روش های مختلف تزئین نمایید، برای تزیین می‌توانید از زیتون، گوجه‌فرنگی، هویج، جعفری و ذرت استفاده کنید. همچنین می توانید یک لایه از آن را روی تکه نان تست قرار دهید. سپس تکه نان تست دیگری را روی سالاد قرار داده و با فشار کمی آن را فشار دهید تا سالاد بین دو تکه نان قرار گیرد. سپس نان تست را به شکل مثلث برش داده و در یک ظرف قرار داده و تزئین نمایید. این سالاد را با گوجه‌فرنگی تازه و زیتون،برگ‌های تازه کاهو و نان سبوس دار سرو نمایید.