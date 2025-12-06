تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم شمسی برابر است با :

روز یکشنبه ۱۶ آذر سال ۱۴۰۴

۱۶ / ۹ / ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم قمری برابر است با :

روز یکشنبه ۱۶ جمادی الثانی سال ۱۴۴۷

۱۶ / ۶ / ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم میلادی برابر است با :

روز یکشنبه ۷ دسامبر سال ۲۰۲۵

۷ – ۱۲ – ۲۰۲۵

علت نامگذاری روز ۱۶ آذر به نام دانشجو بخاطر شهادت سه دانشجوی وطن پرست می باشد. این سه دانشجو : احمد قندچی، آذر (مهدی) شریعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا بودند که در اثر شلیک تیر در دانشکده فنی تهران به شهادت رسیدند.

آنها و دهها دانشجوی دیگر در اعتراض به دیدار رسمی نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا با شاه پهلوی آنهم چندی پس از کودتای ننگین آمریکایی ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ توسط رژیم ستمشاهی به اعتراض برخاسته بودند که موجب شهادت، دستگیری و زخمی شدن دانشجوها شد. به همین دلیل روز ۱۶ آذر روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان در برابر ظلم و ستم غرب اعلام شد.

انتهای پیام/