خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
کد خبر : 1723310
لینک کوتاه کپی شد.

تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم شمسی برابر است با :

روز یکشنبه ۱۶ آذر سال ۱۴۰۴

۱۶ / ۹ / ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم قمری برابر است با :

روز یکشنبه ۱۶ جمادی الثانی سال ۱۴۴۷

۱۶ / ۶ / ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز دانشجو در تقویم میلادی برابر است با :

روز یکشنبه ۷ دسامبر سال ۲۰۲۵

۷ – ۱۲ – ۲۰۲۵

 

علت نامگذاری روز ۱۶ آذر به نام دانشجو بخاطر شهادت سه دانشجوی وطن پرست می باشد. این سه دانشجو : احمد قندچی، آذر (مهدی) شریعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا بودند که در اثر شلیک تیر در دانشکده فنی تهران به شهادت رسیدند.

آنها و دهها دانشجوی دیگر در اعتراض به دیدار رسمی نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا با شاه پهلوی آنهم چندی پس از کودتای ننگین آمریکایی ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ توسط رژیم ستمشاهی به اعتراض برخاسته بودند که موجب شهادت، دستگیری و زخمی شدن دانشجوها شد. به همین دلیل روز ۱۶ آذر روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان در برابر ظلم و ستم غرب اعلام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی