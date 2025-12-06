تاریخ دقیق روز حسابدار در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز حسابدار در تقویم شمسی برابر است با :

روز شنبه ۱۵ آذر سال ۱۴۰۴

۱۵ / ۹ / ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز حسابدار در تقویم قمری برابر است با :

روز شنبه ۱۵ جمادی الثانی سال ۱۴۴۷

۱۵ / ۶ / ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز حسابدار در تقویم میلادی برابر است با :

روز شنبه ۶ دسامبر سال ۲۰۲۵

۶ – ۱۲ – ۲۰۲۵

۱۵ آذر هر سال، به نام روز حسابدار در ایران نامگذاری شده است. هفته حسابداری و روز حسابدار برای نخستین بار در سال ۲۰۰۷ ( ۱۳۸۶) به ابتکار فدراسیون بین‌المللی حسابداری، در آمریکا به ثبت رسید.

علت نام گذاری روز حسابدار پیرو درخواست فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک)، که از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست در تقویم رسمی خود، روزی را به همین نام اعلام کنند و گردهمایی‌ها یا آیین‌های ویژه‌ای را به همین مناسبت تدارک ببینند، صورت گرفته است.

