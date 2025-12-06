قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۱۵ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
14,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
26,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
39,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
51,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
64,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
77,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
89,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
101,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
114,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
127,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
139,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
152,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
164,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
177,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
189,500,000