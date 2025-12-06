قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۱۵ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
124,392,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
122,733,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
165,854,000
|
طلای دست دوم
|
122,746,760
|
آبشده کمتر از کیلو
|
539,000,000
|
مثقال طلا
|
538,990,000
|
انس طلا
|
4,197.25
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,300,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,232,600,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
675,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
387,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
181,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,230,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
615,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
310,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
90,500,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
31,050,000
|
حباب نیم سکه
|
75,910,000
|
حباب ربع سکه
|
80,580,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,630,000