ترفندهای طلایی برای پاکسازی موی حیوانات خانگی از خانه
این روزها حیوانات خانگی به اعضای خانواده بسیاری از ما تبدیل شدهاند؛ اما همزیستی با این موجودات کوچک، پشمالو و دوستداشتنی دردسرهایی هم دارد. یکی از این مشکلات، ریزش موی این حیوانات روی مبل، فرش و پردههای خانه است.
این ترفندها شامل برس کشیدن موی حیوانات خانگی، استفاده از روکشهای ضد مو، استفاده از جارو برقی، پرزگیر، دستمال مرطوب و برس فرش میشوند. در ادامه هر یک از این ترفندها را با جزئیات شرح میدهیم.
چگونه موی حیوانات خانگی را از سطوح مختلف تمیز کنیم؟
حیوانات خانگی هم درست مانند انسانها ریزش موی طبیعی دارند. البته این موضوع با توجه به این که سطح بدن حیوانات خانگی پر از مو است، باعث ایجاد دردسر در خانه میشود. بعضی از افراد برای حل کردن این مشکل دائما موی حیوان خانگی خود را کوتاه میکنند.
هرچند کوتاه کردن موی حیوانات، خصوصا اگر سگ یا گربه شما از نژادی با موهای بلند است، هر از چند گاهی ایده خوبی به نظر میرسد، اما انجام دائم و پیوسته این کار به حیوان خانگی شما آسیب میرساند.
به همین دلیل بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله به سراغ ترفندهایی بروید که به شما کمک میکند ریزش موی حیوان خانگی خود را به حداقل برسانید و به خوبی موهای او را از سطوح مختلف تمیز کنید. در ادامه با چندین ترفند مفید و کاربردی برای این کار آشنا میشویم.
۱- ریزش مو را به حداقل برسانید!
ریزش موی حیوانات درست مانند انسانها تا حدی طبیعی است؛ اما اگر حیوان خانگی شما ریزش موی زیادی دارد، این ممکن است نشانهای از کمبود بعضی مواد معدنی در بدن او باشد.
در بازار قرصهای تقویتی مخصوص حیوانات وجود دارند و بعضی قرص با هدف تقویت مو حیوانات خانگی و کاهش ریزش مو آنها طراحی میشوند. میتوانید در گام اول از این قرصها برای کاهش ریزش مو استفاده کنید.
گربهها چندان نیازی به حمام ندارند اما سگها چرا! حمام منظم این حیوانات به کاهش ریزش موی آنها کمک میکند. علاوه بر این موضوع، برسها و دستکشهایی مخصوصی برای تمیز کردن حیوانات خانگی وجود دارند.
کافی است این برسها و دستکشها را کمی مرطوب کنید و با آن حیوان خانگی خود را تمیز کنید. طراحی این برسها به گونهای است که حیوان خانگی شما از آن لذت میبرد و از سوی دیگر شما هم میتوانید او را تمیز کرده و موهای ریخته او را قبل از آن که در سطح خانه پخش شوند، جمع کنید.
علاوه بر این میتوانید روی سطوحی مانند مبل خانه، از روکش ضد موی حیوانات استفاده کنید و هر از گاهی این روکش را تعویض کرده و بشویید تا سطح مبل شما تمیز باقی بماند. استفاده از نرم کننده در هنگام شستشوی پرده یا سطوح مختلف هم باعث میشود که این سطوح مو را به خود جذب نکنند.
2- سطح مورد نظر را جارو کنید
اولین گام برای از بین بردن موی حیوانات، خصوصا اگر حجم این مو بسیار زیاد است، جارو کردن سطح مورد نظر است. به جاروبرقی خود سری مخصوص مبل یا پرده را متصل کنید و به کمک آن سطح مورد نظر را جارو بکشید.
این کار هرچند موثر است اما بعضی از موها که به سطح مورد نظر چسبیدهاند، با این روش جدا نخواهند شد. برای پاک کردن این موها میتوانید از ترفندهای بعدی کمک بگیرید.
3- از پرزگیر موی حیوانات استفاده کنید
هر قدر هم که توصیههای قبلی را جدی بگیرید و به آن عمل کنید باز هم قدری ریزش مو طبیعی است. به همین دلیل لازم است هر از چند گاهی سطوح خانه را از موی حیوانات تمیز کنید.
بهترین راهحل برای این کار استفاده از پرزگیر موی حیوانات است. این پرزگیرها به غلتک پرزگیر یا رولی هم مشهور هستند و به راحتی میتوانید آنها را از پتشاپها تهیه کنید.
این پرزگیرها از یک لایه چسب تهیه شدهاند که با غلتادن آن روی سطوح مختلف به آسانی میتوانید موهای حیوانات خانگی را جدا کنید. هر وقت سطح پرزگیر کاملا از مو پر شد، میتوانید یک لایه از چسب را از سطح آن جدا کنید و با لایه تازه به تمیز کردن مو حیوانات از سطوح مختلف ادامه دهید.
4- از دستمال مرطوب استفاده کنید
اگر پرزگیر در اختیار ندارید میتوانید به کمک دستمال مرطوب هم پرزها و موی حیوانات را از روی سطوح مختلف جمع کرده و تمیز کنید.
این ترفند خصوصا برای مبل و پرده بسیار مناسب و کارآمد است اما ممکن است چندان برای فرش مناسب نباشد؛ زیرا موها به لابهلای پرزهای فرش میروند و تمیز کردن آنها به آسانی و با کمک دستمال مرطوب ممکن نیست.
در صورتی که دستمال مرطوب در اختیار ندارید با کمک یک دستکش لاتکس هم میتوانید این کار را انجام دهید؛ به این صورت که دستکش را دست کرده و سپس آن را مرطوب کنید. دستتان را به حالت جارویی روی سطح بکشید و موها را از روی آن جمع کنید.
5- فرش را برس بکشید
برای تمیز کردن موهایی که به عمق فرش رفتهاند باید از برس یا فرچه فرش استفاده کنید. به این صورت که برس یا فرچه را مرطوب کرده و آن را در یک جهت و به صورت کنار هم روی فرش بکشید. با این کار همه موهایی که در عمق فرش رفتهاند به راحتی از آن پاک خواهند شد.