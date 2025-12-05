زمان قطعی اجرای طرح کالابرگ اعلام شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی از هفته آینده شنبه ۱۵ آذر آغاز میشود.
«احمد میدری» افزود: افراد شامل طرح میتوانند از شنبه ۱۵ آذر به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.
وی افزود: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اموربین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این یازده قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.
ویژگیهای طرح کالابرگ الکترونیکی:
- مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند.
- هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند.
- امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
- اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است.
- خریداران میتوانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروههای کالایی تعیینشده انتخاب کنند.
طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاههای عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت) اجرا میشود.
راههای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاهها:
- دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است)
- کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
- از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V. Refah برای سرپرستان خانوار ارسال میشود (این پیامک فاقد لینک است).
مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند.
نحوه زمانبندی مراجعه سایر دهکهای مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام میشود.