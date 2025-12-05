خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1723017
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۴ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۱۴ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

736,780

دلار (بازار آزاد)

1,202,000

یورو (صرافی بانک ملی)

854,216

یورو (بازار آزاد)

1,396,700

درهم امارات

326,040

پوند انگلیس

1,596,500

لیر ترکیه

28,300

فرانک سوئیس

1,495,000

یوان چین

169,300

ین ژاپن

773,180

وون کره جنوبی

806

دلار کانادا

857,100

دلار استرالیا

791,100

دلار نیوزیلند

690,100

دلار سنگاپور

923,800

روپیه هند

13,320

روپیه پاکستان

4,257

دینار عراق

931

پوند سوریه

108

افغانی

18,140

کرون دانمارک

187,000

کرون سوئد

127,400

کرون نروژ

118,700

ریال عربستان

319,320

ریال قطر

339,400

ریال عمان

3,109,200

دینار کویت

3,908,100

دینار بحرین

3,175,200

رینگیت مالزی

291,300

بات تایلند

37,350

دلار هنگ کنگ

153,800

روبل روسیه

15,650

منات آذربایجان

704,200

درام ارمنستان

3,370

لاری گرجستان

444,500

سوم قرقیزستان

13,690

سامانی تاجیکستان

130,800

منات ترکمنستان

343,300
انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
