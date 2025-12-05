قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۱۴ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
122,480,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
120,847,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
163,305,000
|
طلای دست دوم
|
120,847,140
|
آبشده کمتر از کیلو
|
530,660,000
|
مثقال طلا
|
530,650,000
|
انس طلا
|
4,212.62
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,274,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,214,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
667,500,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
376,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
178,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,216,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
610,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
310,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
90,500,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
31,050,000
|
حباب نیم سکه
|
75,910,000
|
حباب ربع سکه
|
80,580,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,630,000