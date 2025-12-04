خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان اجرای کالابرگ و لیست ۱۰ قلم طلایی فاش شد

زمان اجرای کالابرگ و لیست ۱۰ قلم طلایی فاش شد
کد خبر : 1722719
لینک کوتاه کپی شد.

قرار بود سه دهک نخست در هفته اول آذر مشمول شوند. حالا دوستان ما در دولت می‌گویند در حال اجرا است. وزیر رفاه و رییس سازمان برنامه و بودجه هم این موارد را مورد توجه قرار می‌دهند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود از پرداخت نشدن کالابرگ الکترونیک انتقاد کرد که رئیس مجلس در پاسخ گفت: قرار بود سه دهک نخست در هفته اول آذر مشمول شوند. حالا دوستان ما در دولت می‌گویند در حال اجراست. وزیر رفاه و رییس سازمان برنامه و بودجه هم این موارد را مورد توجه قرار می‌دهند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در تذکری گفت: ۲۰ آبان امسال، جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی دولت تشکیل شد. دولت در آن جلسه پذیرفت که موضوع کالابرگ تعیین تکلیف شود و رییس مجلس تأکید داشت که تا پایان آبان‌ماه کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود، اما هنوز این وعده عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به اقلام ده‌گانه مشمول کالابرگ ادامه داد: کالا‌هایی که در فهرست کالابرگ آمده، همان‌هایی است که مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ۱۴۰۴ را برایشان ۴۹.۴ درصد اعلام کرده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را نیز ۶۶.۲ درصد گزارش داده است. در چنین شرایطی، اجرا نشدن کالابرگ واقعاً قابل قبول نیست.

نماینده شاهین شهر در مجلس با انتقاد از کمبود برخی کالا‌های ضروری گفت: در حال حاضر برنج یا بعضی اقلام اساسی در فروشگاه‌ها پیدا نمی‌شود. درآمد‌های مردم به خصوص بازنشستگان ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی است و مردم در سختی کامل زندگی می‌کنند. چرا کالابرگ عملیاتی نمی‌شود؟

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس با اشاره به پشتوانه قانونی در این بخش تأکید کرد: این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ و بند «چ» تبصره ۵، و همچنین ماده ۳۱ برنامه توسعه و در جدول ۵ نیز پیش‌بینی شده است. از سویی دیگر دستور رئیس‌جمهور هم وجود دارد و وزارت رفاه و سازمان برنامه‌وبودجه مسئول مستقیم اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: قرار بود سه دهک نخست در هفته اول آذر مشمول شوند. حالا دوستان ما در دولت می‌گویند در حال اجرا است. وزیر رفاه و رییس سازمان برنامه و بودجه هم این موارد را مورد توجه قرار می‌دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دیروز هم گفتم که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند تأمین اعتبار از محل درآمد‌های دیگری مانند خودرو یا بنزین نیز با اولویت اجرای کالابرگ انجام شود. سخنگوی دولت هم اعلام کرده که حتماً این کار انجام خواهد شد. اما مردم منتظرند و انتظار دارند وعده‌ها عملی شود.

منبع ايسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی