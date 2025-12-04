خبرگزاری کار ایران
«لیگ کنگ فو» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«ویلایی ها» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«بانکوک خطرناک» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«تیرانداز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«گوی اژدها، این داستان: ابرقهرمان» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«افسانه کوتوله‌ها» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«جعبه سیاه» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«نسخه سرد» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«زندگی الکتریکی لوییز وین» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«آن سوی صخره ها» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«سارا و آیدا» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«آلفا» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«خشم اژد‌های جوان» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«فرمانده سالواتوره» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«بوسیدن روی ماه» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«به خانه بازگرد» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک

«لحظه‌های بدون احساس» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
