قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۳ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۳ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

736,780

دلار (بازار آزاد)

1,201,000

یورو (صرافی بانک ملی)

854,216

یورو (بازار آزاد)

1,405,200

درهم امارات

327,970

پوند انگلیس

1,607,100

لیر ترکیه

28,400

فرانک سوئیس

1,504,700

یوان چین

170,500

ین ژاپن

776,940

وون کره جنوبی

816

دلار کانادا

863,900

دلار استرالیا

794,900

دلار نیوزیلند

695,000

دلار سنگاپور

931,000

روپیه هند

13,360

روپیه پاکستان

4,298

دینار عراق

920

پوند سوریه

108

افغانی

18,940

کرون دانمارک

188,000

کرون سوئد

128,600

کرون نروژ

119,900

ریال عربستان

321,330

ریال قطر

331,000

ریال عمان

3,128,700

دینار کویت

3,928,700

دینار بحرین

3,195,100

رینگیت مالزی

292,300

بات تایلند

37,820

دلار هنگ کنگ

154,700

روبل روسیه

15,790

منات آذربایجان

708,600

درام ارمنستان

3,160

لاری گرجستان

447,100

سوم قرقیزستان

13,770

سامانی تاجیکستان

131,600

منات ترکمنستان

344,500
