هوش مصنوعی؛ کاندیدای «غیرانسان» برای عنوانی صدساله

اگرچه سال گذشته دونالد ترامپ به‌عنوان شخصیت سال ۲۰۲۴ مجله تایم انتخاب شد، پلتفرم پیش‌بینی بازار پلی‌مارکت اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ احتمال دارد «چیزی غیر از یک شخص» ، یعنی هوش مصنوعی، این عنوان را از آن خود کند.

پیش از این تنها یک‌بار یک موجود غیرانسانی یعنی «کامپیوتر» در سال ۱۹۸۲ این عنوان را کسب کرده بود.

آمار و نامزدها

رشد سریع محبوبیت فناوری‌های مبتنی بر مدل‌های زبان بزرگ مانند ChatGPT و Gemini موجب شده است هوش مصنوعی به صدر فهرست نامزدها بیاید. بر اساس برآوردهای پلی‌مارکت، هوش مصنوعی با حدود ۳۹ درصد احتمال، در صدر قرار دارد.

پس از آن جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، با حدود ۲۷ درصد شانس در جایگاه دوم قرار گرفته است. پاپ با ۱۱ درصد و رئیس‌جمهور آمریکا با حدود ۷ درصد شانس، رده‌های بعدی را دارند.

چهره‌های دیگری مانند سم آلتمن (مدیرعامل OpenAI)، زهران ممدانی (شهردار نیویورک) و بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر اسرائیل) نیز به‌عنوان گزینه‌های محتمل‌تر یا بعید در فهرست آمده‌اند.

پیامدها و نگرانی‌های اجتماعی

در کنار محبوبیت فزاینده AI، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگرانی‌هایی درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این فناوری مطرح کرده‌اند. به‌عنوان مثال، گزارشی از سوی دموکرات‌های سنای آمریکا هشدار داده است که هوش مصنوعی و اتوماسیون ممکن است طی دهه آینده نزدیک به ۱۰۰ میلیون شغل در ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که نیمی از آمریکایی‌ها(که عدد بزرگی در جهان است) بیش‌تر نسبت به هوش مصنوعی احساس نگرانی دارند تا هیجان.

رابطه تایم و صنعت هوش مصنوعی

لازم به ذکر است اخیرا مجله تایم از بات هوش مصنوعی جدید رونمایی کرد و اعلام کرد یک قرارداد چندساله با یک شرکت بزرگ حوزه هوش مصنوعی امضاء کرده است که دسترسی به آرشیو تاریخی این نشریه را برای آموزش مدل‌های زبانی فراهم می‌کند. این همکاری‌ها توجه‌ها را نسبت به تأثیر متقابل رسانه‌های معتبر و فناوری‌های نوظهور تشدید کرده است.

مجله تایم اعلام کرده معیار انتخاب «چهره سال» بر پایه میزان تأثیرگذاری بر اخبار و زندگی مردم، اعم از منفی و مثبت، خواهد بود. برنده نهایی معمولاً در ماه دسامبر اعلام می‌شود، هرچند تاریخ دقیق معرفی امسال هنوز منتشر نشده است.