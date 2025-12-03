قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۲ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
123,311,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
121,667,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
164,413,000
|
طلای دست دوم
|
121,667,120
|
آبشده کمتر از کیلو
|
534,260,000
|
مثقال طلا
|
534,580,000
|
انس طلا
|
4,206.98
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,276,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,216,600,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
659,300,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
375,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
178,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,216,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
615,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
315,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
89,350,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
32,350,000
|
حباب نیم سکه
|
66,690,000
|
حباب ربع سکه
|
78,470,000
|
حباب سکه گرمی
|
31,450,000