تصاویر دردناک از پایان افسانه موسیقی ترکیه+ فیلم

سالن Coca‑Cola Arena دوبی، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ میزبان اجرای زنده امپراتور موسیقی پاپ ترکیه «ابراهیم تاتلیسس» بود. برنامه از ساعت ۲۰:۰۰ آغاز شد و تبلیغات گسترده، وعدهٔ «یک شب تاریخی» با اجرای قطعات کلاسیکی چون Mavi Mavi، «Haydi Söyle» و Mutlu Ol Yeter داده بود.

با این حال، برخلاف انتظار بسیاری، گزارش‌ها از کیفیت پایین اجرا به‌ویژه در بخش صدا و انرژی خواننده حکایت دارند. برخی مخاطبان حاضر در سالن گفته‌اند صدای Tatlıses قدرت سابق را نداشت و «انرژی اجرا با آنچه در گذشته دیده بودند» فاصله داشت.

برخی هواداران به‌ویژه آن‌هایی که از ترکیه یا ایران آمده بودند با اشتیاق برای دیدن خواننده محبوب‌شان منتظر ماندند؛ پس از پایان اجرا، ابراز ناامیدی کرده و گفته‌اند «منتظر برگشت اسطوره به روزهای اوج» بودند. اما این اجرای فاجعه بود و به نظر میرسد امپراتور دیگر نباید روی صحنه بیاید.

در مقابل، منتقدان و بخشی از کاربران فضای مجازی اجرای شب گذشته را «نمونه‌ای از پایان شکوه قدیم خواننده» دانستند؛ آنها تأکید کردند اگر قرار است با این کیفیت اجرا کند، شاید بهتر است برای احترام به نام و میراث هنری‌اش، از کنسرت‌های پرسروصدا بپرهیزد.