چگونه با آسیب کفش‌ها هنگام بارش باران مقابله کنیم؟

در ابتدای این مقاله، به تمام مراقبت‌ها و اصول نگهداری از کفش‌ها در باران و همچنین تجربه و توصیه‌های شخصی من می‌پردازیم.

این مطلب در مورد ترمیم آسیب کفش، پس از خیس شدن آن است. در ادامه در مورد جلوگیری از ایجاد این مشکل برای انواع مختلف کفش و کفی، صحبت می‌کنیم.

مشکل کفش‌های چرمی

کفش‌های چرمی برای بسیاری از موقعیت‌ها عالی هستند، اما به طور طبیعی در باران خوب نیستند. آب می‌تواند به چرم نفوذ کند، با گذشت زمان شاید باعث ترک خوردن آن شود و رسوبات نمک احتمالاً سبب تغییر شکل دائمی آنها شوند.

چرم هنوز هم در مقایسه با بسیاری از کفش‌های کتانی و برزنتی، کاملاً مقابل آب مقاوم است، اما احتمال دارد که ظاهر آنها توسط باران خراب شود و این تغییر ظاهر، دلیل اصلی نپوشیدن یا دور انداختن کفش‌ها است.