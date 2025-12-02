قیمت خودرو امروز 11 آذر 1404 + جدول

قیمت خودرو امروز 11 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در ادامه موج افزایشی که از ابتدای هفته آغاز شده است، تحت‌تاثیر مستقیم رشد نرخ ارز با افزایش قیمت همراه شد. این رشد قیمتی بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان باشد، ریشه در انتظارات تورمی و فضای روانی ناشی از جهش دلار دارد.

در چنین شرایطی، فعالان بازار با پیش‌بینی تداوم نوسانات ارزی، قیمت‌های پیشنهادی خود را با احتیاط اما در مسیر صعودی تنظیم کردند. رفتار خریداران همچنان محافظه‌کارانه است. بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی به دلیل تضعیف قدرت خرید و نگرانی از ناپایداری شرایط اقتصادی، در وضعیت انتظار قرار دارد. به همین دلیل می‌توان گفت رشد فعلی قیمت‌ها بیشتر اسمی بوده و هنوز از پشتوانه تقاضای موثر برخوردار نیست.

در مجموع، اگر روند صعودی دلار در روزهای آینده ادامه‌دار باشد، بازار خودرو نیز از نظر قیمتی همچنان در مسیر افزایشی باقی می‌ماند. با این حال، ضعف قدرت خرید خانوارها، رکود معاملات و افزایش فاصله قیمت‌ها با توان مالی متقاضیان، پایداری این رشد را با ریسک جدی مواجه کرده و احتمال توقف یا اصلاح مقطعی قیمت‌ها در صورت ثبات ارز وجود دارد.

قیمت خودروهای داخلی

دنا پلاس MT6 بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 26 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 245 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 164 میلیون تومان رسید.

ساینا S رشد 11 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 685 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک GL نسبت به روز گذشته 3 میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و 248 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

لوکانو L7 رشد بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 590 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، لاماکو فلو نسبت به روز معاملاتی پیشین، افزایش بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 930 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

دیگنیتی پرایم نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 440 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، فردا SX5 افزایش قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 890 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

آریزو 5 رشد 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 60 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، فونیکس FX نسبت به روز معاملاتی گذشته 30 میلیون تومان گران شد و روی قله سه میلیاد و 150 میلیون تومان ایستاد.

پیکاپ فوتون (اتوماتیک) نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 450 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شود. از طرف دیگر، چانگان CS35 رشد 10 میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 350 میلیون تومان به بازار آزاد رسید.