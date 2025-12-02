قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱۱ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
119,662,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
118,066,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
159,556,000
|
طلای دست دوم
|
118,079,700
|
آبشده کمتر از کیلو
|
518,550,000
|
مثقال طلا
|
518,380,000
|
انس طلا
|
4,191.82
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,246,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,192,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
646,900,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
365,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
175,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,190,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
595,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
300,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
81,450,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
25,400,000
|
حباب نیم سکه
|
61,390,000
|
حباب ربع سکه
|
76,770,000
|
حباب سکه گرمی
|
30,990,000