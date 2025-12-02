خبرگزاری کار ایران
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۱۱ آذر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

119,662,000

طلای 18 عیار / 740

118,066,000

طلای ۲۴ عیار

159,556,000

طلای دست دوم

118,079,700

آبشده کمتر از کیلو

518,550,000

مثقال طلا

518,380,000

انس طلا

4,191.82

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,246,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,192,900,000

نیم سکه تک فروشی

646,900,000

ربع سکه تک فروشی

365,300,000

سکه گرمی تک فروشی

175,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,190,000,000

نیم سکه (قبل 86)

595,000,000

ربع سکه (قبل 86)

300,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

81,450,000

حباب سکه بهار آزادی

25,400,000

حباب نیم سکه

61,390,000

حباب ربع سکه

76,770,000

حباب سکه گرمی

30,990,000
