تورم مواد غذایی در کدام استان بیشتر است؟
استان البرز با ۷۹.۳ درصد بالاترین نرخ تورم خوراکیها در آبان را به خود اختصاص داد.
براساس دادههای مرکز آمار ایران؛ آبانماه یکی از داغترین ماهها برای تورم نقطهای و خوراکیها بوده است. در آبانماه تورم ماهانه به ۳.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۴۹.۴ درصد و تورم سالانه به ۴۰.۴ درصد رسیده است.
به طوری که تورم ماهانه اقلام خوراکی به ۴.۷ درصد، نقطهای به ۶۶ درصد و سالانه آن به ۴۶.۱ درصد رسیده، در حالی که این مقدار در بخش غیرخوراکی به ترتیب ۲.۶، ۴۱.۲ و ۳۷.۵ درصد بوده است.
تورم نقطهبهنقطه میوه و خشکبار در آبان با بیش از ۱۰۸ درصد در رتبه اول بوده است. پس از آن، تورم نقطهبهنقطه نان و غلات با بیش از ۱۰۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سبزیجات و حبوبات با ۶۹ درصد و چای و سایر نوشیدنیها با ۶۸.۳ درصد در رتبههای بعدی هستند.
در تورم خوراکی، میانگین کشوری ۶۶ درصد بوده است، اما استان البرز با ۷۹.۳ درصد رتبه اول را داشته است. سمنان با ۷۷.۳ و یزد و قزوین با ۷۵ و ۷۴.۴ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. خراسان شمالی، مرکزی، خراسان رضوی، زنجان و گلستان نیز تورم خوراکی بالایی دارند.
بررسی قیمتهای برخی اقلام خوراکی نشان میدهد که از مهرماه ۱۴۰۳ تا مهرماه امسال قیمت هر کیلو لوبیا چیتی با رشد ۲۵۵ درصد از ۱۲۴ هزار تومان به ۴۴۳ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج ایرانی با رشد ۱۵۵ درصد به حدود ۳۱۶ هزار تومان، هلو با رشد ۱۳۸ درصد به ۱۳۸ هزار تومان و لپه با رشد ۱۳۵ درصد به ۲۴۱ هزار تومان افزایش یافته است.
طی این مدت قیمت هندوانه ۱۳۳ درصد، خربزه ۱۲۷ درصد، کدو سبز ۱۲۳ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد، سیب ۱۱۶ درصد، نخود ۱۰۵ درصد، انار ۹۷ درصد، پرتغال ۸۸ درصد، چای خارجی ۸۳ درصد و سیبزمینی ۸۲ درصد رشد داشتهاند.
قیمت گوشت قرمز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته، اما افزایشهای قبلی آن باعث شده بخش بزرگی از خانوارها امکان خرید نداشته باشند. قیمت مرغ و ماهی نیز حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.