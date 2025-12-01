خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تورم مواد غذایی در کدام استان بیشتر است؟

تورم مواد غذایی در کدام استان بیشتر است؟
کد خبر : 1721536
لینک کوتاه کپی شد.

استان البرز با ۷۹.۳ درصد بالاترین نرخ تورم خوراکی‌ها در آبان را به خود اختصاص داد.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران؛ آبان‌ماه یکی از داغ‌ترین ماه‌ها برای تورم نقطه‌ای و خوراکی‌ها بوده است. در آبان‌ماه تورم ماهانه به ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۹.۴ درصد و تورم سالانه به ۴۰.۴ درصد رسیده است.

به طوری که تورم ماهانه اقلام خوراکی به ۴.۷ درصد، نقطه‌ای به ۶۶ درصد و سالانه آن به ۴۶.۱ درصد رسیده، در حالی که این مقدار در بخش غیرخوراکی به ترتیب ۲.۶، ۴۱.۲ و ۳۷.۵ درصد بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه میوه و خشکبار در آبان با بیش از ۱۰۸ درصد در رتبه اول بوده است. پس از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات با بیش از ۱۰۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سبزیجات و حبوبات با ۶۹ درصد و چای و سایر نوشیدنی‌ها با ۶۸.۳ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

در تورم خوراکی، میانگین کشوری ۶۶ درصد بوده است، اما استان البرز با ۷۹.۳ درصد رتبه اول را داشته است. سمنان با ۷۷.۳ و یزد و قزوین با ۷۵ و ۷۴.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. خراسان شمالی، مرکزی، خراسان رضوی، زنجان و گلستان نیز تورم خوراکی بالایی دارند.

بررسی قیمت‌های برخی اقلام خوراکی نشان می‌دهد که از مهرماه ۱۴۰۳ تا مهرماه امسال قیمت هر کیلو لوبیا چیتی با رشد ۲۵۵ درصد از ۱۲۴ هزار تومان به ۴۴۳ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج ایرانی با رشد ۱۵۵ درصد به حدود ۳۱۶ هزار تومان، هلو با رشد ۱۳۸ درصد به ۱۳۸ هزار تومان و لپه با رشد ۱۳۵ درصد به ۲۴۱ هزار تومان افزایش یافته است.

طی این مدت قیمت هندوانه ۱۳۳ درصد، خربزه ۱۲۷ درصد، کدو سبز ۱۲۳ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد، سیب ۱۱۶ درصد، نخود ۱۰۵ درصد، انار ۹۷ درصد، پرتغال ۸۸ درصد، چای خارجی ۸۳ درصد و سیب‌زمینی ۸۲ درصد رشد داشته‌اند.

 قیمت گوشت قرمز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته، اما افزایش‌های قبلی آن باعث شده بخش بزرگی از خانوارها امکان خرید نداشته باشند. قیمت مرغ و ماهی نیز حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

 

منبع فرهیختگان
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی