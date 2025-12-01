بهترین مواد غذایی برای کلسترول بالا را بشناسید

فواید آنتی‌اکسیدان‌ها برای افراد با کلسترول بالا

نتایج مطالعه که در مجله Scientific Reports منتشر شده، نشان می‌دهد کسانی که بیشترین میزان آنتی‌اکسیدان را از غذا دریافت می‌کنند، ۲۱ درصد کمتر در معرض مرگ زودرس قرار دارند. این عدد برای بیماری‌های قلبی به ۲۷ درصد و برای سرطان به ۲۸ درصد می‌رسد.

مهم‌ترین نکته اینکه این اثرات به‌طور ویژه در میان افراد دارای کلسترول بالا مشاهده شده است.

کدام مواد غذایی بیشترین اثر را داشتند؟

در بررسی شش آنتی‌اکسیدان اصلی—ویتامین‌های A، C، E، روی، سلنیوم و کاروتنوئیدها—ویتامین E بیشترین نقش محافظتی را نشان داد. مغزها به‌ویژه بادام و فندق، دانه‌ها مانند تخمه آفتابگردان، سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج و همچنین کیوی و انبه از منابع خوب این ویتامین هستند.