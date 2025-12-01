بهترین مواد غذایی برای کلسترول بالا را بشناسید
رژیمی متنوع و رنگارنگ شامل میوهها و سبزیجات تازه، مغزها، دانهها، حبوبات و غلات کامل بهترین راه برای دریافت ترکیبی از آنتیاکسیدانهاست. اضافهکردن خوراکیهای سرشار از ویتامین E بهویژه برای افراد با کلسترول بالا میتواند قدمی مؤثر برای محافظت از قلب باشد.
یک پژوهش بزرگ روی بیش از ۲۵ هزار فرد با کلسترول بالا نشان میدهد خوردن غذاهای سرشار از آنتیاکسیدان میتواند احتمال مرگ ناشی از بیماریهای قلبی، سرطان و سایر علل را بهطور چشمگیری کم کند؛ ویتامین E در این میان بیشترین نقش حفاظتی را دارد.
فواید آنتیاکسیدانها برای افراد با کلسترول بالا
نتایج مطالعه که در مجله Scientific Reports منتشر شده، نشان میدهد کسانی که بیشترین میزان آنتیاکسیدان را از غذا دریافت میکنند، ۲۱ درصد کمتر در معرض مرگ زودرس قرار دارند. این عدد برای بیماریهای قلبی به ۲۷ درصد و برای سرطان به ۲۸ درصد میرسد.
مهمترین نکته اینکه این اثرات بهطور ویژه در میان افراد دارای کلسترول بالا مشاهده شده است.
کدام مواد غذایی بیشترین اثر را داشتند؟
در بررسی شش آنتیاکسیدان اصلی—ویتامینهای A، C، E، روی، سلنیوم و کاروتنوئیدها—ویتامین E بیشترین نقش محافظتی را نشان داد. مغزها بهویژه بادام و فندق، دانهها مانند تخمه آفتابگردان، سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج و همچنین کیوی و انبه از منابع خوب این ویتامین هستند.
چرا اثرگذار است؟
افرادی که آنتیاکسیدان بیشتری میخورند، سطح التهاب بدنشان پایینتر است؛ عاملی که با بیماریهای مزمن و آسیب عروقی ارتباط دارد. هرچند التهاب تنها بخش کوچکی از این رابطه را توضیح میدهد، اما نقش کلیدی آنتیاکسیدانها را تأیید میکند.