ژنرال ارشد روس از ترور گریخت + فیلم
سرویس امنیت فدرال روسیه امروز از خنثی‌سازی طرح ترور یک ژنرال ارتش این کشور توسط مزدوران رژیم کی‌یف خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک مزدور اوکراینی را که قصد داشت مقام ارشد وزارت دفاع روسیه در شبه‌جزیره کریمه را ترور کند، از پای درآورده است. این مأمور اوکراینی، هنگام تلاش برای جاسازی بمب زیر خودرو مذکور، کشته شد.

طبق این گزارش، دستگاه‌های ارتباطی توقیف شده، حاوی فایل صوتی بین این شخص و یک افسر سرویس امنیتی اوکراین است که به او گفته می‌شود یکی از ژنرال‌های ارتش روسیه را ترور کند.

 

