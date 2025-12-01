خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۰ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۰ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

737,550

دلار (بازار آزاد)

1,176,600

یورو (صرافی بانک ملی)

855,404

یورو (بازار آزاد)

1,362,100

درهم امارات

319,650

پوند انگلیس

1,552,900

لیر ترکیه

27,600

فرانک سوئیس

1,459,600

یوان چین

165,900

ین ژاپن

751,860

وون کره جنوبی

796

دلار کانادا

840,100

دلار استرالیا

768,700

دلار نیوزیلند

672,800

دلار سنگاپور

906,000

روپیه هند

13,140

روپیه پاکستان

4,189

دینار عراق

897

پوند سوریه

106

افغانی

17,810

کرون دانمارک

182,200

کرون سوئد

124,400

کرون نروژ

116,200

ریال عربستان

313,310

ریال قطر

322,600

ریال عمان

3,049,500

دینار کویت

3,830,500

دینار بحرین

3,114,200

رینگیت مالزی

284,300

بات تایلند

36,510

دلار هنگ کنگ

150,700

روبل روسیه

15,320

منات آذربایجان

690,700

درام ارمنستان

3,320

لاری گرجستان

435,700

سوم قرقیزستان

13,430

سامانی تاجیکستان

127,600

منات ترکمنستان

335,400
