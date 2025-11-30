خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تن ماهی هم لاکچری شد

تن ماهی هم لاکچری شد
کد خبر : 1721017
لینک کوتاه کپی شد.

کنسرو تن ماهی با بی‌تدبیری آشکار دولت در مدت ۲ ماه تبدیل به یک غذای لاکچری و گران شد.

مسعود بختیاری رئیس سندیکای صنایع کنسرو گفت: معاون بازرگانی وزارت جهاد بدون هیچ دلیل خاص ارزی ناگهان واردات ماهی تن را به‌شدت کاهش داد و قیمت کنسرو تن ماهی را فوق‌العاده گران کرد. کنسرو تن ماهی در حال خارج شدن از دسترس اقشار ضعیف کشور است.

او در ادامه گفت: کنسرو تن ماهی با بی‌تدبیری آشکار دولت در مدت ۲ ماه تبدیل به یک غذای لاکچری و گران شد.  وزارت جهاد قیمت ماهی تن را از کیلویی ۱۷۰ هزار تومان تا ۲۱۷ هزار تومان گران کرد و کنسرو تن ماهی تبدیل به یک غذای گران و لاکچری شد.

 

منبع اقتصاد ۱۲۰
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود