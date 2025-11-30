تن ماهی هم لاکچری شد

مسعود بختیاری رئیس سندیکای صنایع کنسرو گفت: معاون بازرگانی وزارت جهاد بدون هیچ دلیل خاص ارزی ناگهان واردات ماهی تن را به‌شدت کاهش داد و قیمت کنسرو تن ماهی را فوق‌العاده گران کرد. کنسرو تن ماهی در حال خارج شدن از دسترس اقشار ضعیف کشور است.

او در ادامه گفت: کنسرو تن ماهی با بی‌تدبیری آشکار دولت در مدت ۲ ماه تبدیل به یک غذای لاکچری و گران شد. وزارت جهاد قیمت ماهی تن را از کیلویی ۱۷۰ هزار تومان تا ۲۱۷ هزار تومان گران کرد و کنسرو تن ماهی تبدیل به یک غذای گران و لاکچری شد.

منبع اقتصاد ۱۲۰

