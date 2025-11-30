خبرگزاری کار ایران
علی صبوری به شایعه دستگیری اش واکنش نشان داد

علی صبوری با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نسبت به خبر بازداشت خود و چند تن از عوامل برنامه «نصف شب» واکنش نشان داد. او این خبر را تکذیب کرده و توضیحاتی در این خصوص ارائه داد.

علی صبوری در صفحه اینستاگرامش رسما بابت شوخی های برنامه نصف شب عذرخواهی کرد.

رفع ابهامات درباره شایعه بازداشت

صبوری اظهار داشت که خبر بازداشت او و همکارانش کاملاً اشتباه بوده و اشتباهی سهوی در فضای مجازی پخش شده است. در این پیام او تأکید کرد که تمامی شایعات مبنی بر تشکیل پرونده قضایی علیه او واقعیت ندارد.

توضیحات علی صبوری درباره موضوع اخیر

وی اشاره کرد که به دلیل یک وضعیت پزشکی موقت دچار مشکل شده و در همین فاصله زمانی برخی افراد با انتشار شوخی‌های نامتعارف باعث سوءتفاهم شده‌اند. او همچنین عذرخواهی رسمی خود را بابت هرگونه ناراحتی و اختلالی که ممکن است ایجاد شده باشد، اعلام کرد.

علی صبوری با بیان اینکه همیشه تلاش کرده است محتوایی در چارچوب ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی ارائه دهد، از مخاطبانش خواست که به شایعات بی‌اساس توجه نکنند و صحت اخبار را پیش از باور کردن آن‌ها بررسی نمایند.

 

