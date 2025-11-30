خانه



سایر رسانه‌ها ۰۹ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۲:۴۹

علی صبوری به شایعه دستگیری اش واکنش نشان داد

علی صبوری با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نسبت به خبر بازداشت خود و چند تن از عوامل برنامه «نصف شب» واکنش نشان داد. او این خبر را تکذیب کرده و توضیحاتی در این خصوص ارائه داد.