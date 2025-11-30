این سوال در ارتباط با متهم حمله اخیر به نیروهای گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید مطرح شد که شهروند افغانستانی رحمان‌الله لکنوال شناسایی شده و گفته می‌شود در سال ۲۰۲۱، تحت برنامه Operation Allies Welcome دولت بایدن وارد آمریکا شد.

رئیس‌جمهور آمریکا به این خبرنگار حمله کرد و گفت «احمقی؟ چون آن‌ها (افغانستانی‌ها) با هواپیما همراه هزاران نفر دیگر که نباید اینجا باشند وارد شدند، و تو فقط سؤال می‌پرسی، چون آدم احمقی هستی».

