توهین‌های سریالی ترامپ به خبرنگاران زن: «احمقی؟» + فیلم

در ادامه توهین‌های رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران به‌ویژه زنان، ترامپ این بار خبرنگاری که ادعاهای او درباره تیراندازی اخیر در واشنگتن را به چالش کشید، «احمق» توصیف کرد.

این سوال در ارتباط با متهم حمله اخیر به نیروهای گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید مطرح شد که شهروند افغانستانی رحمان‌الله لکنوال شناسایی شده و گفته می‌شود در سال ۲۰۲۱، تحت برنامه Operation Allies Welcome دولت بایدن وارد آمریکا شد.

رئیس‌جمهور آمریکا به این خبرنگار حمله کرد و گفت «احمقی؟ چون آن‌ها (افغانستانی‌ها) با هواپیما همراه هزاران نفر دیگر که نباید اینجا باشند وارد شدند، و تو فقط سؤال می‌پرسی، چون آدم احمقی هستی».

منبع فارس
