انتشار اسامی نیروگاه‌هایی که مازوت می‌سوزانند

۱۵ نیروگاه در ایران توان مصرف حداکثر ۴۳ میلیون لیتر مازوت در روز را دارند.

 همزمان با افزایش آلودگی هوا بار دیگر مازوت‌سوزی توسط نیروگاه‌های ایران در افکار عمومی مطرح شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده از میان نیروگاه‌های ایران ۱۵ نیروگاه توان مصرف مازوت را دارند.سال گذشته به دلیل عدم تامین سوخت گاز برای واحدهای نیروگاهی رکورد مصرف مازوت در یک دهه اخیر شکسته شد.

۱۵ نیروگاه توس، منتظرقائم، شهیدرجایی، شهید سلیمی، سهند، تبریز، ایرانشهر، منتظری، زرند، بندرعباس، شهیدمفتح، بیستون، شازند، رامین و اصفهان توان مصرف حداکثر ۴۳ میلیون لیتر مازوت در روز را دارند که بر اساس آخرین آمار هم‌اکنون ۲۱.۱ میلیون لیتر مازوت در روز می‌سوزانند.

 

