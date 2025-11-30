ادعای رسانه عراقی از تدارک اسرائیل برای حمله به ایران

«بغداد الیوم» مدعی شده است که ایالات متحده در ماه‌های گذشته سطح کیفی تسلیحات ارائه شده به اسرائیل را افزایش داده و از طریق تسریع در تحویل مهمات نفوذکننده و سامانه های پیشرفته رهگیری، در حال اجرای قراردادی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار است.

این منابع تاکید کردند که این اقدامات در داخل ایران به عنوان آمادگی عملی اسرائیل برای مرحله دوم حملات، چه محدود و چه گسترده تعبیر می‌شود.

به گفته این منابع، واشنگتن همزمان فشارهای فزایندهای را برای خلع سلاح حزب‌الله بر بیروت وارد می‌کند و به‌طور غیررسمی مهلت ۶۰ روزه برای برداشتن گام‌هایی در جهت مهار توانمندی‌های این گروه تعیین کرده است.

به گفته این منابع، پیت هگست، وزیر دفاع (جنگ) آمریکا در جریان سفر اخیر به بغداد، پیامی را مبنی بر اینکه هرگونه پاسخ از سوی گروه‌های عراقی به حمله احتمالی علیه ایران، با واکنش بی‌سابقه روبرو خواهد شد، به صورت مستقیم منتقل کرده است.

برآوردها حاکی از آن است که حمله احتمالی اسرائیل ممکن است پیش از پایان سال جاری انجام شود و نشانه‌هایی وجود دارد که جنگ بعدی گسترده‌تر و پیچیده‌تر از دور نخست خواهد بود.

اسرائیل نگران است که هرگونه تعویق در حمله مجدد، زمان بیشتری را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا نقاط ضعف خود در رویارویی قبلی را برطرف کند.

هشدار روحانی درباره کاهش بازدارندگی ایران

یورونیوز در ادامه این گزارش نوشت: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران اخیرا طی سخنانی با تاکید بر این که ایران پس از گذشت پنج ماه از جنگ ۱۲ روزه همچنان در شرایط «نه جنگ، نه صلح» است، نسبت به احتمال حملات دوباره اسرائیل و آمریکا هشدار داد و گفت که ایران در حال حاضر در منطقه «بازدارندگی گسترده» ندارد.

حسن روحانی در دیدار با وزرای سابق دولت‌های خود، اسرائیل را «دشمن قوی‌پنجه و خطرناک» دانست و گفت: «در جنگ ۱۲‌روزه ما ایستادگی و مقاومت کردیم ولی ضربه هم دیدیم و مشکلات داشتیم. البته ضربه به دشمن هم زدیم، اما معنایش این نیست که دیگر تکرار نمی‌شود. تکرار ‌نشدنش دست ماست. یعنی اگر ما در جامعه وحدت‌ و انسجام ملی‌مان را به خوبی حفظ کنیم، در آن شرایط ‌می‌توانیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.»

رئیس‌جمهوری سابق ایران افزود: «اسرائیل تا مرز ما، در فضا و آسمان بی‌دفاع و آزاد حرکت می‌کند. می‌گویند اسرائیل چقدر فاصله دارد با ایران، امروز دیگر بحث فاصله نیست، در مسیر هر وقت لازم باشد با تانکر هوایی سوخت لازم را می‌گیرد و دیگر مشکل مسافت وجود ندارد، هواپیما بلند می‌شود و نزدیک ایران بنزین‌گیری می‌کند، مشکلی که ندارد. آسمان تا ایران برای دشمن کاملا امن شده است.»

آقای روحانی افزود: «متاسفانه الان ما بازدارندگی گسترده نداریم؛ یعنی کشورهای همسایه ما عراق، سوریه، لبنان و اردن، همه اینها، فضایشان متاسفانه کاملا در اختیار آمریکا و اسرائیل است.»

حسن روحانی با اشاره به برتری فناوری اسرائیل نسبت به ایران در جنگ ۱۲ روزه گفت: «در این جنگ ۱۲روزه معلوم شد جنگ فناوری است. یک جنگ معمولی نیست. درواقع انواع آخرین فناوری‌ها را به صحنه آوردند و ما باید در همه فناوری‌ها پیشرفته باشیم.»

او افزود: «یکی از مسائل بسیار مهم هم این است که از قدرت خودمان در برابر قدرت دشمن محاسبه درستی داشته باشیم. اگر به دروغ بگوییم‌ ما قدرت بزرگی هستیم و همه چیز داریم و طرف مقابل ما بدبخت و ضعیف است و چیزی ندارد، این خطرناک است.»

حسن روحانی همچنین گفت: «بزرگ‌ترین خیانت به رهبران این است که ما بیاییم و واقعیت‌ها را کم یا زیاد جلوه بدهیم، یعنی خودمان را بزرگ ببینیم و دشمنان خودمان را کوچک ببینیم. باید بدانیم ما دشمنان قوی‌پنجه داریم. ما دشمنان خطرناکی داریم.»

