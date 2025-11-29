رونمایی از پهپاد انتحاری جدید مصری که از «شاهد-۱۳۶» ایران الهام گرفته شد

یک شرکت نظامی مصری، پهپاد جدیدی به نام «جبار ۱۵۰» را رونمایی کرده است. این پهپاد انتحاری به طور قابل توجهی از طراحی پهپاد ایرانی معروف «شاهد-۱۳۶» الهام گرفته شده است،.

طبق گزارش Defense Arabia این پیشرفت نشان‌دهنده حرکت سریع مصر به سمت ایجاد سامانه‌های رزمی یکپارچه است که پایه آن بر فناوری و تولید داخلی استوار است.

طبق این گزارش، رونمایی از جبار ۱۵۰ به عنوان یک جهش کیفی در مسیر نوسازی زرادخانه نظامی مصر تلقی می‌شود، به ویژه با توجه به نزدیک شدن به برگزاری نمایشگاه «اِدِکس ۲۰۲۵» که انتظار می‌رود قاهره در آن جامعه جهانی را با فناوری‌های نظامی جدیدی شگفت‌زده کند.

این رسانه نوشته پهپاد شاهد-۱۳۶ یکی از برجسته‌ترین پهپادهای تهاجمی است که کارایی عملیاتی قابل توجهی در عرصه‌های نبرد مدرن به دلیل تعادل مناسب بین سادگی فنی و اثربخشی میدانی خود نشان داده است.

این پهپاد دارای بدنه‌ای با طراحی آیرودینامیکی کوچک و سطح مقطع راداری ناچیز است که ردیابی و رهگیری زودهنگام آن را بسیار دشوار می‌سازد، به ویژه زمانی که به صورت گروهی و در قالب حملات گسترده به کار گرفته شود. موتور این پهپاد به آن سرعت ثابت و توانایی پرواز در برد عملیاتی گسترده‌ای بیش از هزار کیلومتر را می‌دهد. این پهپاد برای حمل کلاهک جنگی متوسط طراحی شده که حداکثر آسیب را در زمان برخورد با هدف ایجاد می‌کند.

با وجود محدودیت در حسگرها در مقایسه با سامانه‌های پیچیده‌تر و گران‌تر، سادگی پرتاب و هزینه تولید پایین آن، این پهپاد را به ابزاری راهبردی و مؤثر برای فرسایش و مختل کردن شبکه‌های پدافند هوایی دشمن تبدیل کرده است. این پهپاد اغلب در ترکیب با سایر سامانه‌های تهاجمی به کار می‌رود و به عنوان پلتفرم‌های مقدماتی عمل می‌کند که قبل از رسیدن موشک‌های بالستیک یا مهمات پرنده، دفاع دشمن را تضعیف می‌کنند.

طبق این گزارش، این پهپاد عمدتاً به سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای (GPS/GNSS) وابسته است و از الگوریتم‌های هدایت ساده در مرحله نهایی استفاده می‌کند که امکان اصابت به اهداف ثابت با دقت قابل قبول را فراهم می‌سازد.

قدرت اصلی این نوع پهپادها در فلسفه تولید آن نهفته است؛ زیرا این سامانه از اجزای تجاری در دسترس و فناوری‌های ساده استفاده می‌کند که امکان تولید انبوه آن را با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه فراهم می‌سازد.

پیش از این «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در سفر به قطر از پهپادهای ایران تمجید کرده بود و چندی بعد پنتاگون پهپاد شاهد را کپی کرد و در معرض دید گذاشت.

رسانه‌ها همچنین خبر داده بودند چین نیز پهپادی را با الهام‌گیری از پهپاد شاهد ایرانی ساخته است.

منبع ایسنا

