اغلب اعضای شورایعالی فضای مجازی و خانواده های انها خط سفید دارند
عباس عبدی در اعتماد نوشت:
وزارت ارتباطات مطابق قانون دسترسی به اطلاعات باید وضعیت خطوط تلفن اعضای شورای عالی فضای مجازی و نیز کارگروهها و کارکنان این شورا و حتی خانوادههای آنان را اعلام کند. تا آنجا که شنیدهام به احتمال فراوان خطوط اغلب آنان سفید است، و این نهایت رفتار ریاکارانه است. این درخواست را میتوان درباره همه مسوولان دولتی به ویژه مخالفان رفع فیلترینگ هم داشت.
باید فرض را بر این بگذارید که همهچیزها یا آشکار است یا به زودی آشکار میشود و بر این اساس رفتار و استدلال کنید.
در همین ماجرا دست تجزیهطلب خودساخته! یا ایرانی طرفدار استقلال اسکاتلند! رو شده و انتظار میرود این ماجرا باز هم ادامه یابد.
در ماجرای اخیر برخی منتقدین به درستی به مساله اصلی پرداختند. این ریاکاری وحشتناک که برای سایبریهای خود و حتی تجزیهطلب و سلطنتطلب دست ساخته محدودیت را رفع میکنند ولی مردم را همچنان در محدودیت قرار دادهاند.
آقای پزشکیان هم اگر نمیتوانند فیلترینگ را رفع کنند حداقل میتوانند به وزارت ارتباطات دستور دهند که همه این موارد را فیلتر کنند. فکر نمیکنم تن دادن به این وضع لازمه وفاق است./