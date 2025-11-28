احساس سرما در بدن نشان دهنده کدام بیماری است؟

بیماری شریان محیطی باعث تنگ‌شدن رگ‌های خونی و سخت‌تر رسیدن خون به‌ اندام‌ها می‌شود.

احسان شایسته، پزشک عمومی با بیان این مطلب درباره افرادی که همیشه احساس سرما می‌کنند، می‌گوید: برای حل این مشکل، ابتدا باید عوامل زمینه‌ای بررسی و درصورت نیاز اصلاح شود. مثلا کم‌کاری تیروئید با دارو و کم‌خونی با مصرف مکمل آهن و تغذیه مناسب درمان می‌شود. کمبود عضله هم با ورزش‌های قدرتی قابل جبران است و تولید گرما را بالا می‌برد. استرس و کمبود خواب هم اغلب با خواب کافی و باکیفیت رفع می‌شود و می‌تواند دمای بدن را بهتر تنظیم کند.

به تازگی گزارشی در وب‌سایت Health منتشر شده که نشان می‌دهد احساس سرمای بیش از حد و مداوم می‌تواند به ۱۱عامل مربوط باشد.

بی‌اشتهایی عصبی که یک اختلال ترس از چاقی است و باعث کمبود چربی و تحلیل عضلات و ناتوانی بدن در ایجاد گرمای کافی می‌شود.

گروهی از داروهای قلب جریان خون به‌ سمت دست و پا را کاهش می‌دهند و باعث سردی اندام‌ها می‌شوند.

دیابت کنترل‌نشده می‌تواند باعث آسیب به اعصاب دست و پا شود. درنتیجه آن نواحی بی‌حس یا سرد می‌شوند.

وقتی بدن کم‌آب است، گرما را سریع از دست می‌دهد.

ابتلا به تیروئید کم‌کار هم سوخت‌وساز بدن را کند می‌کند و گرمای کمتری تولید می‌شود.

آهن مسئول اکسیژن‌رسانی به سلول‌هاست و نبود آن تولید انرژی را کاهش می‌دهد و باعث سردی بدن می‌شود.بی‌خوابی باعث اختلال در تنظیم دمای بدن و متابولیسم می‌شود.

ا فراد با شاخص توده بدنی (BMI) پایین‌تر از ۱۸.۵ چربی و عضله‌کافی برای تولید گرما ندارند.

اگر فقط دست‌ها و پاهایتان سرد می‌شود، ممکن است خون به ‌اندازه کافی به اندام‌ها نرسد. مشکلات قلبی و سیگار از دلایل رایج این وضعیت ‌است.

بیماری شریان محیطی هم باعث تنگ‌شدن رگ‌های خونی و سخت‌تر رسیدن خون به‌ اندام‌ها می‌شود.

کمبود ویتامین B12 برای ساخت گلبول‌های قرمز ضروری است و کمبود آن باعث کم‌خونی، رنگ‌پریدگی، خستگی و سردی بدن می‌شود.

منبع همشهری

