احساس سرما در بدن نشان دهنده کدام بیماری است؟

جنسیت و هورمون‌ها در سرمایی‌بودن افراد مؤثرند. مثلا زنان به‌دلیل تفاوت‌های هورمونی و حجم عضلانی کمتر نسبت به مردان، بیشتر احساس سرما می‌کنند. همچنین تغییرات هورمونی در دوران قاعدگی یا یائسگی می‌تواند بر احساس دمای متفاوت تأثیر بگذارد.

بیماری شریان محیطی باعث تنگ‌شدن رگ‌های خونی و سخت‌تر رسیدن خون به‌ اندام‌ها می‌شود.

احسان شایسته، پزشک عمومی با بیان این مطلب درباره افرادی که همیشه احساس سرما می‌کنند، می‌گوید: برای حل این مشکل، ابتدا باید عوامل زمینه‌ای بررسی و درصورت نیاز اصلاح شود. مثلا کم‌کاری تیروئید با دارو و کم‌خونی با مصرف مکمل آهن و تغذیه مناسب درمان می‌شود. کمبود عضله هم با ورزش‌های قدرتی قابل جبران است و تولید گرما را بالا می‌برد. استرس و کمبود خواب هم اغلب با خواب کافی و باکیفیت رفع می‌شود و می‌تواند دمای بدن را بهتر تنظیم کند.

به تازگی گزارشی در وب‌سایت Health منتشر شده که نشان می‌دهد احساس سرمای بیش از حد و مداوم می‌تواند به ۱۱عامل مربوط باشد.

بی‌اشتهایی عصبی که یک اختلال ترس از چاقی است و باعث کمبود چربی و تحلیل عضلات و ناتوانی بدن در ایجاد گرمای کافی می‌شود.

گروهی از داروهای قلب جریان خون به‌ سمت دست و پا را کاهش می‌دهند و باعث سردی اندام‌ها می‌شوند.

دیابت کنترل‌نشده می‌تواند باعث آسیب به اعصاب دست و پا شود. درنتیجه آن نواحی بی‌حس یا سرد می‌شوند.

وقتی بدن کم‌آب است، گرما را سریع از دست می‌دهد.

ابتلا به تیروئید کم‌کار هم سوخت‌وساز بدن را کند می‌کند و گرمای کمتری تولید می‌شود.

آهن مسئول اکسیژن‌رسانی به سلول‌هاست و نبود آن تولید انرژی را کاهش می‌دهد و باعث سردی بدن می‌شود.بی‌خوابی باعث اختلال در تنظیم دمای بدن و متابولیسم می‌شود.

ا فراد با شاخص توده بدنی (BMI) پایین‌تر از ۱۸.۵ چربی و عضله‌کافی برای تولید گرما ندارند.

اگر فقط دست‌ها و پاهایتان سرد می‌شود، ممکن است خون به ‌اندازه کافی به اندام‌ها نرسد. مشکلات قلبی و سیگار از دلایل رایج این وضعیت ‌است.

بیماری شریان محیطی هم باعث تنگ‌شدن رگ‌های خونی و سخت‌تر رسیدن خون به‌ اندام‌ها می‌شود.

کمبود ویتامین B12 برای ساخت گلبول‌های قرمز ضروری است و کمبود آن باعث کم‌خونی، رنگ‌پریدگی، خستگی و سردی بدن می‌شود.

