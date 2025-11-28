قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۷ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
114,691,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
113,162,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
152,920,000
|
طلای دست دوم
|
113,162,080
|
آبشده کمتر از کیلو
|
496,920,000
|
مثقال طلا
|
496,750,000
|
انس طلا
|
4,157.99
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,191,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,134,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
616,200,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
353,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
171,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,133,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
570,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
74,280,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
17,480,000
|
حباب نیم سکه
|
57,890,000
|
حباب ربع سکه
|
73,720,000
|
حباب سکه گرمی
|
33,820,000