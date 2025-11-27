۲۷ نوامبر روز جهانی لاکسا است

لاکسا چیست؟

لاکسا یک غذای سنتی آسیای جنوب شرقی است که ترکیبی از رشته، سوپ تند و نارگیلی، سبزیجات و گوشت یا غذاهای دریایی دارد.

این غذا در کشورهای مالزی، سنگاپور، اندونزی و حتی استرالیا محبوبیت فراوان دارد و هر منطقه نسخه خاص خود را دارد.

دو نوع اصلی آن عبارتند از:

لاکسا کاری (Curry Laksa): با پایه شیر نارگیل و کاری تند.

لاکسا آسام (Asam Laksa): با طعم ترش حاصل از تمر هندی و ماهی.

چرا ۲۷ نوامبر؟

انتخاب این روز بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد تا رسمی؛ یعنی برخلاف روزهایی که توسط سازمان ملل تعیین می‌شوند، روز جهانی لاکسا بیشتر توسط جوامع محلی، رستوران‌ها و علاقه‌مندان غذا در شبکه‌های اجتماعی و جشنواره‌های غذایی گرامی داشته می‌شود.

این روز فرصتی است برای معرفی فرهنگ غذایی جنوب شرق آسیا به جهان و ایجاد گفت‌وگو میان ملت‌ها از طریق غذا.

اهمیت فرهنگی و اجتماعی

لاکسا نماد تنوع فرهنگی است؛ زیرا در هر منطقه با ذائقه و مواد اولیه متفاوتی تهیه می‌شود.

جشن گرفتن این روز نشان می‌دهد که غذا می‌تواند ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی باشد؛ همان‌طور که قهوه یا پیتزا توانسته‌اند مرزهای ملی را پشت سر بگذارند.

در مالزی و سنگاپور، لاکسا نه تنها یک غذا بلکه بخشی از هویت ملی محسوب می‌شود.

