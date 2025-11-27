خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۶ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۶ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

739,773

دلار (بازار آزاد)

1,140,500

یورو (صرافی بانک ملی)

851,833

یورو (بازار آزاد)

1,318,400

درهم امارات

309,440

پوند انگلیس

1,504,000

لیر ترکیه

26,800

فرانک سوئیس

1,412,100

یوان چین

160,600

ین ژاپن

726,820

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

808,900

دلار استرالیا

740,200

دلار نیوزیلند

646,800

دلار سنگاپور

875,200

روپیه هند

12,760

روپیه پاکستان

4,054

دینار عراق

868

پوند سوریه

102

افغانی

17,590

کرون دانمارک

176,400

کرون سوئد

119,800

کرون نروژ

111,500

ریال عربستان

303,370

ریال قطر

312,300

ریال عمان

2,952,800

دینار کویت

3,710,600

دینار بحرین

3,015,500

رینگیت مالزی

275,000

بات تایلند

35,230

دلار هنگ کنگ

146,000

روبل روسیه

14,470

منات آذربایجان

668,500

درام ارمنستان

2,980

لاری گرجستان

421,000

سوم قرقیزستان

13,000

سامانی تاجیکستان

123,000

منات ترکمنستان

325,300
