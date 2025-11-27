قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۶ آذر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۶ آذر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
739,773
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,140,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
851,833
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,318,400
|
درهم امارات
|
309,440
|
پوند انگلیس
|
1,504,000
|
لیر ترکیه
|
26,800
|
فرانک سوئیس
|
1,412,100
|
یوان چین
|
160,600
|
ین ژاپن
|
726,820
|
وون کره جنوبی
|
771
|
دلار کانادا
|
808,900
|
دلار استرالیا
|
740,200
|
دلار نیوزیلند
|
646,800
|
دلار سنگاپور
|
875,200
|
روپیه هند
|
12,760
|
روپیه پاکستان
|
4,054
|
دینار عراق
|
868
|
پوند سوریه
|
102
|
افغانی
|
17,590
|
کرون دانمارک
|
176,400
|
کرون سوئد
|
119,800
|
کرون نروژ
|
111,500
|
ریال عربستان
|
303,370
|
ریال قطر
|
312,300
|
ریال عمان
|
2,952,800
|
دینار کویت
|
3,710,600
|
دینار بحرین
|
3,015,500
|
رینگیت مالزی
|
275,000
|
بات تایلند
|
35,230
|
دلار هنگ کنگ
|
146,000
|
روبل روسیه
|
14,470
|
منات آذربایجان
|
668,500
|
درام ارمنستان
|
2,980
|
لاری گرجستان
|
421,000
|
سوم قرقیزستان
|
13,000
|
سامانی تاجیکستان
|
123,000
|
منات ترکمنستان
|
325,300