قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۶ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
115,345,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
113,802,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
153,782,000
|
طلای دست دوم
|
113,786,180
|
آبشده کمتر از کیلو
|
499,380,000
|
مثقال طلا
|
499,250,000
|
انس طلا
|
4,166.06
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,194,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,138,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
620,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
357,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
171,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,133,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
570,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
78,050,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
17,850,000
|
حباب نیم سکه
|
58,160,000
|
حباب ربع سکه
|
76,550,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,030,000