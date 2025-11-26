خبرگزاری کار ایران
علت شلیک های شبانه در نیروهوایی تهران مشخص شد + فیلم

عامل تیراندازی به منزل یک شهروند در سی متری نیروی هوایی با هدف اخاذی دستگیر و سلاح مورد استفاده کشف شد.

پلیس امنیت فاتب از دستگیری فردی ناشناس خبر داد که به منظور اخاذی، اقدام به تیراندازی به منزل یکی از شهروندان کرده بود.

معاون اجتماعی پلیس امنیت فاتب اعلام کرد، با توجه به حساسیت موضوع، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیاتی پایگاه ششم قرار گرفت. پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم، با هماهنگی مقام قضایی، اکیپی از عوامل مجرب عملیات به محل اختفای وی در سی متری نیروی هوایی اعزام شد و متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر گردید.

در بازرسی از منزل متهم، یک قبضه سلاح و مهمات مورد استفاده در ارتکاب جرم کشف شد. متهم به همراه مدارک و ادله کشف شده برای سیر مراحل قانونی به زندان معرفی شد.

معاون اجتماعی پلیس امنیت فاتب تاکید کرد که هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی برای شهروندان بی‌پاسخ نخواهد ماند و ماموران با بهره‌گیری از تجربه و تجهیزات در کوتاه‌ترین زمان متخلفان را زمین‌گیر خواهند کرد.

