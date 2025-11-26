علت شلیک های شبانه در نیروهوایی تهران مشخص شد + فیلم

پلیس امنیت فاتب از دستگیری فردی ناشناس خبر داد که به منظور اخاذی، اقدام به تیراندازی به منزل یکی از شهروندان کرده بود.

معاون اجتماعی پلیس امنیت فاتب اعلام کرد، با توجه به حساسیت موضوع، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیاتی پایگاه ششم قرار گرفت. پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم، با هماهنگی مقام قضایی، اکیپی از عوامل مجرب عملیات به محل اختفای وی در سی متری نیروی هوایی اعزام شد و متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر گردید.