خانه



سایر رسانه‌ها ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۹:۲۰

آیفون طلا و هفده رد بشه؛ آب، غذا و لباس گرم هرگز! + فیلم

در روزهای اخیر، انتشار تصاویری از صف‌های طولانی برای خرید گوشی آیفون ۱۷ در نوار غزه، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. این تصاویر در حالی منتشر می‌شود که مردم این منطقه همچنان با کمبود شدید مواد غذایی، دارو، چادر و وسایل گرمایشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های میدانی، منابع محلی گفته‌اند که رژیم صهیونیستی به‌جای صدور مجوز برای ورود چادر و اقلام ضروری انسانی، هزاران دستگاه گوشی آیفون به غزه وارد کرده است.برخی تحلیلگران، با اشاره به تجربه مشابه ماجرای «پیجرها» در لبنان، هشدار داده‌اند که ممکن است هدف از این اقدام، اجرای سناریوی نظارتی یا حتی امنیتی تازه علیه مردم غزه باشد.