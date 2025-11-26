روز بسیج مستضعفان ۱۴۰۴ چه روزی است؟ + پیام تبریک

بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است و هفته بسیج فرصتی است برای گرامی داشت فداکاری‌ها و جانفشانی هایی که برای سرافرازی سرزمینمان انجام شده است. در واقع بسیج با ظهور اسلام در میان ملت‌های مسلمان رشد کرده است و نمی‌توان گفت که بسیج فقط حاصل جنگ تحمیلی یا انقلاب اسلامی است بلکه تلاش حضرت امام خمینی (ره) و عدالت خواهی میلیون‌ها انسان باایمان باعث تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود.

روز بسیج مستضعفان چه روزی است؟

روز بسیج هر ساله در تقویم شمسی برابر با ۵ آذر است. در سال ۱۴۰۴ این روز در تقویم قمری مصادف با روز دوشنبه ۵ جمادی الثانی سال ۱۴۴۷ و در تقویم میلادی برابر با ۲۶ نوامبر سال ۲۰۲۵ است.

تاریخچه و هدف نامگذاری روز بسیج مستضعفین

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شرایط حساس کشور، امام خمینی (ره) در روز ۵ آذر ۱۳۵۸ خواستار آموزش نظامی همگانی و تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی شد. این فرمان در دی ماه سال ۱۳۵۹ توسط مجلس تصویب شد و به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد. از آن سال پنجم آذر روز بسیج مستضعفین نامگذاری شد. هدف از برگزاری هفته بسیج، گسترش فرهنگ بسیجی در جامعه، تجدید بیعت و آشنایی نسل جوان با آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس است.

بسیج چیست؟

سازمان بسیج یکی از نیروهای پنجگانه متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که گردآوری، مدیریت و سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی را، در راستای اهداف سازمانی، بر عهده دارد و با نام‌های سازمان بسیج مستضعفین یا نیروی مقاومت بسیج هم شناخته می‌شود.

تعریف بسیج

مقام معظم رهبری در تعریف بسیج فرموده‌اند: «بسیج عبارت است از مجموعه‌ای که در آن پاک‌ترین انسان‌ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده‌اند … بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینا به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل می‌شوند.»

تشکل‌های سازمان بسیج مستضعفین

بسیج دانش آموزی

بسیج دانشجویی

بسیج اساتید

بسیج خواهران

بسیج جامعه مهندسین

بسیج ادارات

بسیج جامعه پزشکی

هفته بسیج مستضعفان

معمولاً هر سال هفته بسیج مستضعفین از اواخر آبان ماه (۲۹ یا ۳۰ آبان) آغاز می‌شود و تا ۵ آذر و هم زمان با روز بسیج ادامه دارد.

اهداف بسیج مستضعفین

تحقق فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل هسته‌های حزب‌الله

ایجاد توانایی‌های لازم رزمی در نیروهای توانا برای شرکت در عملیات‌های کلاسیک و بزرگ

کمک به دولت در امر سازندگی

ایجاد توانایی‌ها و آمادگی‌های لازم دفاعی در آحاد مردم در دفاع از کشور

ایجاد توانایی‌های لازم در آحاد مردم برای کمک در موقع بروز بلایا و حوادث غیر پیش بینی

پیام تبریک روز بسیج مستضعفان

بسیج سپاهی است مسلّح به ایمان، و مجهّز به عشق،

و ریسمانی است برای بالا رفتن از شانه‌های خیس آسمان…

روز بسیج بر بسیجیان عزیز مبارک

یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج

جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج

یا علی خون حسینت کی رود از یادها

گو ببیند زینب این غوغای خونخواه بسیج

«روز بسیج گرامی باد»

بسیج، ستاره سماواتیان در زمین است. و صاعقه مرگ ستمگران زمان، سلاح رهایی محرومان است و سوهان روح مستکبران، سنگر نشین سفره هفت سین باصفای آزادی است. مرد سنگر و سجاده و سپیده و سبزه و سرخ رویی و ستم سوزی.

روز بسیج مبارک

بر مشامم می‌رسد عطر شهیدان بسیج

مرغ دل پر می‌زند سوی گلستان بسیج

یا حسین بن علی، ای سرور آزادگان

روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج

روز بسیج مستضعفین مبارک

بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است، که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده‌اند. "امام خمینی (ره) "

روز بسیج مستضعفان گرامی باد

بسیجی کسی است که نورش خورشید را، موجش دریا را، استواری‌اش کوه را، عزمش آهن را، وسعت روحش جهان را، صفتش واژه‌ها را، بی‌نامی اش نام را، سوزش آتش را، سرعتش باد را، و شهره‌اش تمام اسطوره‌ها را خجل کرده است… روز بسیج گرامی باد

سلام بر شیران روز و سلام بر پارسایان شب؛

همانانی که سربازان امام زمان (عج) و پشتیبان اسلام و مستضعفان سراسر جهان هستند

و سلام بر بسیجیان سلحشور؛

همان پاک باختگانی که زیباترین شعر تاریخ را سروده و زیباترین حماسه فداکاری را آفریدند.

بسیجی روزت مبارک

ما ز نسل مصطفی و حیدریم

ما بسیجی‌های خطِ رهبریم

گر عیان گردد که فرمان می‌دهد

هر بسیجی بشنود جان می‌دهد

با ولی تجدید بیعت می‌کنیم

باز هم قصد شهادت می‌کنیم

«روز بسیج مستضعفان گرامی باد»

