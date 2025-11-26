خانه



سایر رسانه‌ها ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۴:۰۶

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ +جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.