سال گذشته اصطلاح «فسیل شدن مغز» (brain rot) به‌عنوان واژه سال فرهنگ لغت آکسفورد انتخاب شد.

این عبارت عامیانه اینترنتی در واقع نگرانی‌ها درباره مصرف «مقادیر بیش از حد محتوای کم‌کیفیت آنلاین، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی» را بازتاب می‌داد.

اکنون یافته‌های جدید انجمن روان‌شناسی آمریکا تایید می‌کند که این فسیل شدن مغز نه‌تنها حقیقی و بیش از یک شوخی اینترنتی است، بلکه یک سندروم واقعی عصب‌ـ‌شناختی بوده که آسیب‌های قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌کند.

