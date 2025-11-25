خبرگزاری کار ایران
کشیدن فقط 2 نخ سیگار نارسایی قلبی را به شدت افزایش می‌ دهد!

مطالعه‌ای گسترده نشان داده که حتی سیگار کشیدن سبک، مانند مصرف 2 نخ در روز، می‌تواند خطر نارسایی قلبی را تا 50 درصد افزایش دهد و آسیب جدی به سیستم قلب و عروق وارد کند. زنگ خطر برای سیگاری‌های کم‌مصرف به صدا درآمده است!

در پژوهشی جامع و بزرگ که روی بیش از ۳۰۰ هزار نفر انجام شده است، دانشمندان به کشفی شگفت‌انگیز و البته نگران‌کننده دست یافته‌اند: حتی افرادی که در روز فقط بین دو تا پنج نخ سیگار می‌کشند، همچنان با افزایش چشمگیر خطر مرگ و عوارض قلبی-عروقی مواجه هستند. این یافته‌ها کاملاً با باور نادرست «بی‌ضرر بودن سیگار کم» مغایرت دارد و کاهش این باور غلط ضروری به‌نظر می‌رسد.

نتایج کلیدی این تحقیقات

چند مورد برجسته از این مطالعه عبارتند از:

 

  • حتی کشیدن مقدار کمی سیگار می‌تواند باعث آسیب‌های جدی و ماندگار به سیستم قلب و عروق بدن شود.

  • مصرف اندک سیگار نیز می‌تواند خطر بروز نارسایی قلبی را تا ۵۰ درصد افزایش دهد.

  • بدن انسان، تأثیرات سیگار را به‌سادگی «فراموش نمی‌کند» و بسیاری از این اثرات برای مدت‌های طولانی باقی می‌مانند.

چرا ترک کامل سیگار ضروری است؟

دانشمندان بر این باورند که کاهش مقدار مصرف سیگار هرگز نمی‌تواند جایگزین ترک کامل آن شود. حتی مقادیر کم دود نیز آسیب خود را به بدن وارد می‌کند. اما نکته قابل‌توجه این است که مزایای ناشی از ترک سیگار بسیار زود و مؤثر شروع می‌شوند، به‌ویژه در دهه اول پس از ترک.

ترک سیگار فرصتی ناب برای بازسازی و بهبود قلب، ریه‌ها و سیستم عروقی بدن فراهم می‌کند. البته، این مزایا تنها زمانی به‌دست می‌آیند که فرد سیگار را به‌طور کامل و برای همیشه کنار بگذارد.

جمع‌بندی: هیچ میزان سیگاری بی‌ضرر نیست

پژوهش نشان می‌دهد هیچ سطحی از مصرف سیگار «ایمن» نیست. حتی دو نخ سیگار در روز، از نظر علمی بیش از حد مجاز محسوب می‌شود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت وارد می‌کند.

 

منبع رکنا
انتهای پیام/
