یک‌روزه گلودرد را کاهش دهید! + فیلم
درمان فوری گلودرد در خانه تنها با یک روش قطعی ممکن نیست، اما بر اساس توصیه‌های طب ایرانی می‌توان از برخی ترکیبات طبیعی برای کاهش علائم کمک گرفت. دکتر غفارزاده، پزشک و متخصص طب ایرانی، به استفاده از «صمغ عربی» و همچنین «سکنجبین عنصلی» به‌عنوان روش‌های کمکی برای تسکین گلودرد اشاره می‌کند. البته انجام هر روش باید با احتیاط و مشورت پزشک باشد.

ترفند ساده طب سنتی برای گلودرد

دکتر غفارزاده، پزشک و متخصص طب ایرانی، در برنامه «انارستان» درباره راهکارهای طبیعی برای کاهش سریع‌تر گلودرد توضیح می‌دهد که استفاده از ماده‌ای به نام «صمغ عربی» می‌تواند در برخی موارد مفید باشد. به گفته او، افراد می‌توانند مقدار کمی از این ماده (به اندازه یک حبه قند) را مانند آب‌نبات در دهان نگه دارند، آهسته بمکند و سپس قورت دهند. این کار را می‌توان هر سه تا چهار ساعت یک‌بار تکرار کرد.

او همچنین به «سکنجبین عنصلی» به‌عنوان یک روش سنتی دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید مصرف آن لازم نیست؛ بلکه بهتر است به‌صورت قرقره استفاده شود و پس از آن محلول بیرون ریخته شود.

این توصیه‌ها از دیدگاه طب ایرانی مطرح شده‌اند و می‌توانند نقش کمکی در کاهش علائم داشته باشند؛ با این حال، در صورت تداوم یا شدت گرفتن گلودرد، ضروری است فرد با پزشک مشورت کند تا علت اصلی و درمان مناسب مشخص شود.

