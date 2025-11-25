خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چه ماسکی برای روزهای آلوده هوا مناسب است؟

چه ماسکی برای روزهای آلوده هوا مناسب است؟
کد خبر : 1718612
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به کارایی ماسک‌های N95 ،KN95 و FFP2 گفت: این ماسک‌ها تا ۹۵ درصد ذرات را فیلتر می‌کنند اما در نبود آنها می‌توان از ماسک‌های ساده استفاده کرد.

سعید هاشمی نظری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به آلودگی هوا و ضرورت استفاده از ماسک گفت: ماسک‌های مناسب در شرایط آلودگی شامل انواع ماسک N۹۵، KN۹۵ و FFP۲ هستند که می‌توانند با استفاده از استانداردهای شناخته شده بین‌المللی تا ۹۵ درصد ذرات معلق را فیلتر کنند.

وی افزود: اگر چه اثر حفاظتی سایر ماسک‌ها در برابر ذرات معلق کمتر است، اما در صورت عدم دسترسی به ماسک‌های استاندارد در هنگام آلودگی هوا می‌توانید از هر نوع ماسک در دسترس مانند ماسک‌های ساده جراحی استفاده کنید.

چه ماسکی برای روزهای آلوده هوا مناسب است؟

به گفته هاشمی نظری، این ماسک‌ها در دو نوع بدون دریچه و دریچه‌دار تولید می‌شوند. افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی و زنان باردار قبل از استفاده از این ماسک‌ها با پزشک خود مشورت کنند.

 

منبع مهر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات