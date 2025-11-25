خبرگزاری کار ایران
قیمت درهم امارات امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:سه شنبه ۴ آذر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

309,710

بالاترین قیمت روز

309,890

پایین ترین قیمت روز

306,520

بیشترین مقدار نوسان روز

420

درصد بیشترین نوسان روز

%0.15

نرخ بازگشایی بازار

307,030

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۴ آذر

نرخ روز گذشته

307,430

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%0.74

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

2.280
