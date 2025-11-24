قدرتمندترین گوشیهای اندرویدی / موبایلهایی که پرچمدار گوگل را پشتسر گذاشتند
اگرچه امسال با عرضه پیکسل ۱۰، بسیاری آن را آیفون دنیای اندروید نامیدند اما هنوز چهار گوشی اندرویدی وجود دارند که از این پرچمدار گوگل قدرتمندتر هستند.
با عرضه پیکسل ۱۰، بسیاری آن را آیفون دنیای اندروید نامیدند؛ گوشیای با نمایشگر ۶.۳ اینچی OLED، وضوح ۱۰۸۰p، روشنایی ۳۰۰۰ نیت، دوربینهای ۸، ۱۰.۸ و ۱۳ مگاپیکسلی در جلو، باتری ۴۹۷۰ میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ مغناطیسی Qi۲. با این حال، همه کاربران از عملکرد چیپ «Tensor G۵» رضایت نداشتند. بسیاری از کاربران در اجرای بازیهایی مانند Genshin Impact از فریز، کندی و کرش گزارش دادند؛ هرچند گوگل قول ارتقای درایورها را داده بود، اما همین هم برای عدهای کافی نبود.
اکنون چهار گوشی قدرتمندتر از پیکسل ۱۰، در برخی موارد حتی با قیمت کمتر پیش روی کاربران قرار دارد؛ گوشیهایی که نهفقط از نظر توان پردازشی، بلکه در باتری و تجربه کاربری هم رقابت میکنند.
Galaxy S۲۵
گلکسی S۲۵ با وجود بدنه جمعوجور ۶.۲ اینچی، از چیپ اسنپدراگون ۸ الیت برای گلکسی و ۱۲ گیگابایت رم بهره میبرد و در عملکرد، پیکسل ۱۰ را پشتسر میگذارد. این گوشی در سه مدل ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت عرضه میشود و قیمت نسخه پایه آن ۷۹۹ دلار، معادل قیمت پیکسل ۱۰ است.
نمایشگر AMOLED با نرخ ۱۲۰ هرتز و وضوح ۲۳۴۰×۱۰۸۰، بههمراه دوربین سهگانه ۵۰، ۱۲ و ۱۰ مگاپیکسلی با محدودیت بزرگنمایی ۳ برابر نسبت به زوم ۵ برابری پیکسل قابلیتهای تصویربرداری مطلوبی ارائه میدهد. باتری ۴۰۰۰ میلیآمپرساعتی آن ضعیفتر از پیکسل ۱۰ است، اما مجموعه قابلیتهای Galaxy AI (هوش مصنوعی سامسونگ) شامل پیشنهادهای هوشمند و ویرایش عکس، امکانات نرمافزاری گستردهای در اختیار کاربر قرار میدهد.
OnePlus ۱۳R
این پرچمدار قاتل با قیمت ۶۰۰ دلار و ۲۰۰ دلار ارزانتر از S۲۵ سامسونگ یکی از جذابترین انتخابهاست. استفاده از اسنپدراگون ۸ نسل ۳، نمایشگر ۶.۷۸ اینچی ۱۲۰ هرتز ProXDR با وضوح ۱۲۶۴×۲۷۸۰، رم ۱۲ گیگابایت و حافظه ۲۵۶ گیگابایت، در کنار دوربینهای ۵۰ مگاپیکسلی اصلی، ۵۰ مگاپیکسلی تلهفوتو با زوم ۲ برابر، و ۸ مگاپیکسلی فوقعریض، آن را به گزینهای رقابتی تبدیل کرده است.
باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی این گوشی تا ۲۴ ساعت پخش ویدئو را تضمین میکند و با شارژ سریع هوشمند، تنها در ۲۳ دقیقه به ۵۰٪ میرسد. سیستمعامل OxygenOS هم با وجود تفاوت با اندروید خالص، امکانات هوش مصنوعی از جمله جستجوی هوشمند و ارتقای تصاویر را ارائه میکند.
Galaxy S۲۴ Ultra
اگرچه S۲۴ اولترا نسل قبلی محسوب میشود، اما با استفاده از چیپ اسنپدراگون ۸ نسل ۳ برای گلکسی، همچنان در بسیاری از بنچمارکها عملکردی بهتر از پیکسل ۱۰ دارد. این گوشی صفحهنمایش ۶.۸ اینچی AMOLED با نرخ ۱۲۰ هرتز و وضوح ۱۴۴۰×۳۰۸۸ ارائه میدهد و نسخه بازسازیشده مدل ۲۵۶ گیگابایتی آن ۶۷۴ دلار قیمت دارد.
آرایه دوربین این مدل شامل لنز ۲۰۰ مگاپیکسلی اصلی، تلهفوتوی ۵۰ مگاپیکسلی با زوم ۵ برابر، تلهفوتوی ۱۰ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابر، و دوربین فوقعریض ۱۲ مگاپیکسلی است. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی آن تا ۳۰ ساعت ویدئو یا ۹۵ ساعت موسیقی را پخش میکند. قابلیتهای Galaxy AI (هوش مصنوعی سامسونگ) مانند ترجمه زنده و Circle to Search و همچنین بدنه تیتانیومی، از دیگر نقاط قوت این مدل است.
iQOO ۱۲
iQOO ۱۲ با چیپ اسنپدراگون ۸ نسل ۳، تمرکز ویژهای بر تجربه گیمینگ دارد. ویژگیهایی مانند Interpolated ۱۴۴FPS، Game Super Resolution و اتاق بخار خنککننده، عملکردی نرم و پایدار در بازیهای سنگین فراهم میکنند.
این گوشی دارای نمایشگر AMOLED ۶.۷۸ اینچی با نرخ ۱۴۴ هرتز و وضوح ۱۲۶۰×۲۸۰۰ است و مجموعه دوربین ۵۰ مگاپیکسلی اصلی، ۵۰ مگاپیکسلی فوقعریض و ۶۴ مگاپیکسلی تلهفوتو را ارائه میدهد. بزرگترین محدودیت این مدل، عدم عرضه رسمی در آمریکا است، اما نسخههای آنلاکشده آن با قیمت حدود ۶۵۰ دلار در بازار دستدوم یافت میشود.