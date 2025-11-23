رونمایی از نسل جدید ماسک های تنفسی + فیلم

ماسک هایی که علاوه بر حفاظت 99 درصدی در برابر آلاینده ها و ویروس ها ، نقش مهمی در کاهش انتقال بیماری ها دارد.

متخصصان دانشکده فناوری های نوین پزشکی موفق به تولید ماسک تنفسی نانو الیاف شدند که می تواند تا 99 درصد تمام ذرات زیر 2 و نیم میکرون و ویروس ها را جذب کند و از شیوع بیماری های واگیر تنفسی و نفوذ آلاینده ها جلوگیری کند .

این ماسک های نانو الیاف قیمتی مشابه سایر ماسک ها دارند و تاکنون به سایر کشور ها نیز صادر شده است.

