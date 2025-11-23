خبرگزاری کار ایران
رونمایی از نسل جدید ماسک های تنفسی + فیلم

پژوهشگران دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران ، با بهره گیری از فناوری نانو الیاف ، نسل جدیدی از ماسک های تنفسی را تولید کردند.

ماسک هایی که علاوه بر حفاظت 99 درصدی در برابر آلاینده ها و ویروس ها ، نقش مهمی در کاهش انتقال بیماری ها دارد.

 متخصصان دانشکده فناوری های نوین پزشکی موفق به تولید ماسک تنفسی نانو الیاف شدند که می تواند تا 99 درصد تمام ذرات زیر 2  و نیم میکرون و ویروس ها را جذب کند و از شیوع بیماری های واگیر تنفسی و نفوذ  آلاینده ها  جلوگیری کند .

این ماسک های نانو الیاف قیمتی مشابه سایر ماسک ها دارند و تاکنون به سایر کشور ها نیز صادر شده است.

منبع خبرگزاری صداوسیما
انتهای پیام/
