نبض معاملات مسکن در آبان ماه، با کم‌ترین اثر از فاکتور جنگ، با تحرکی قابل‌توجه در این بازار همراه بوده و به رشد ماهانه 2.7‌درصدی رسیده‌است.

براساس بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌شده، با پایان اثرات جنگ بر مسکن، «تبدیلی‌‌‌‌‌ها» به بازیگران اصلی معاملات مسکن بدل شدند و تقاضای سرمایه‌ای با وجود افزایش حداقلی در مقایسه با تابستان، همچنان کم‌ترین سهم را در خرید و فروش ملک به خود اختصاص می‌دهند.

بازار مسکن تهران در ابتدای آذر با رشد 2.7‌درصدی در مقایسه با مهر ماه همراه بوده‌است، به‌طوری‌که میانگین «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌‌‌‌‌های در نوبت فروش در محله‌‌‌‌‌های منتخب به 107‌میلیون و 800هزار‌تومان در هر مترمربع رسیده‌است. این رقم نسبت به ابتدای آبان که قیمت پیشنهادی 105‌میلیون‌تومان بود، رشد مثبت را نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن در مناطق و محله‌‌‌‌‌هایی از تهران به شکل محسوس نسبت به تابستان و مهر افزایش پیدا کرده‌است. در برخی بنگاه‌ها، درحالی‌که مهر ماه حدود 5 معامله منعقد شد، این حجم در آبان به 19‌فقره رسید.

با این‌حال سرمایه‌گذاران رغبت چشمگیری برای خرید سرمایه‌ای آپارتمان از خود نشان نمی‌دهند و بازارهای موازی به‌ویژه طلا و سکه برای آنها جذابیت بیشتری دارند. خریداران «تبدیلی»، مابه‌‌‌‌‌التفاوت بودجه‌خرید ملک خود را با فروش خودروی دوم یا تبدیل دارایی‌هایی مانند طلا، دلار یا حتی رمز‌‌‌‌‌ارز تامین می‌کنند.

براساس روایت واسطه‌‌‌‌‌های ملکی، عمده خریداران به‌دنبال خانه‌‌‌‌‌های کوچک‌متراژ هستند و عمده‌فروش آپارتمان‌‌‌‌‌ها از واحدهای 40 تا 80 مترمربع بوده‌است؛ در واقع کوچک متراژها و حتی میکرو آپارتمان‌‌‌‌‌ها بیشترین تقاضا را در بازار به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه، ارائه فایل نوساز بسیار پایین بوده‌است، زیرا قیمت نوسازها براساس «کمیابی»، «نبود رقابت فایلی» و «قیمت تمام‌‌‌‌‌شده ساخت» تعیین می‌شود.

بررسی نبض عرضه فایل فروش در بازار مسکن تهران، حاکی از ایجاد نوعی «دودستگی» در سمت عرضه است. در مناطق شمالی تهران، فروشنده‌ها همچنان «بی‌‌‌‌‌میل» هستند، اما در مناطق جنوبی حجم عرضه افزایش نسبی پیدا کرده‌است و فروشنده‌‌‌‌‌های بیشتری حتی با تخفیف حاضر به‌فروش ملک خود هستند.