حالا امروز می‌خوایم نسخه‌ خونه‌گیِ همون کیک کافی‌شاپی رو یاد بگیریم؛ دقیق، مرحله‌به‌مرحله و با فوت‌وفن‌هایی که باعث میشه کیکتون نرم، خوش‌رنگ و بی‌نقص از فر دربیاد. اگه دنبال یه کیک پاییزی پر عطر هستین که مناسب عصرونه، مهمونی یا حتی میز صبحانه باشه، این یکی بهترین انتخابه. حتماً این آموزش کامل رو ذخیره کنید و برای عزیزانتون بفرستید.

مواد لازم

(اندازه لیوان ۲۰۰ میلی لیتر است. برای دقت بیشتر، بهتر است از ترازوی آشپزخانه استفاده کنید.)

تخم مرغ: ۴ عدد (به دمای محیط رسیده باشد)

شکر: ۱ لیوان (می‌توانید از نصف لیوان شکر سفید و نصف لیوان شکر قهوه‌ای برای طعم کاراملی‌تر استفاده کنید)

شیر: ۱ لیوان (پرچرب و به دمای محیط رسیده)

روغن مایع: کمی بیشتر از نصف لیوان (حدود ۱۳۰ میلی‌لیتر، می‌توانید از روغن کانولا یا آفتابگردان استفاده کنید)

وانیل: ۱/۲ قاشق چای‌خوری (ترجیحاً وانیل مایع برای عطر بهتر)

مغز گردوی خرد شده: ۱ لیوان (بهتر است گردوها را کمی تفت دهید تا عطرشان آزاد شود)

هویج رنده شده: ۳ عدد متوسط (با رنده ریز رنده شود و آب اضافی آن گرفته نشود)

پودر دارچین: ۱ قاشق چای‌خوری (می‌توانید کمی جوز هندی هم اضافه کنید)

آرد سفید قنادی: ۲ لیوان (حتماً ۳ بار الک شود تا سبک شود)

بیکینگ پودر: ۱ و نیم قاشق چای‌خوری (تازه باشد)

طرز تهیه قدم به قدم

آماده‌سازی اولیه

فر را روی دمای ۱۷۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید تا کاملاً گرم شود. قالب مورد نظر (ترجیحاً میان‌تهی) را با کره یا روغن جامد به خوبی چرب کرده و سپس تمام سطوح داخلی آن را آردپاشی کنید. آرد اضافه را با برگرداندن و ضربه زدن به قالب، خارج کنید.

هم زدن تخم‌مرغ و شکر:

تخم‌مرغ‌هایی که به دمای محیط رسیده‌اند را در یک کاسه بزرگ بشکنید. شکر و وانیل را اضافه کنید و با دور تند همزن برقی حدود ۵ تا ۷ دقیقه بزنید. این مرحله بسیار مهم است؛ مخلوط باید کاملاً حجیم، کِشدار، روشن و کرم‌رنگ شود تا حباب‌های هوا به خوبی در آن شکل بگیرند و بافت کیک پوک شود.

اضافه کردن مایعات

روغن مایع و شیر را که آن‌ها هم به دمای محیط رسیده‌اند، به مخلوط تخم‌مرغ اضافه کنید. حالا با دور کند همزن، فقط برای ۳۰ ثانیه یا تا زمانی که مواد یکدست شوند، هم بزنید. هم زدن بیش از حد در این مرحله باعث از بین رفتن حباب‌های هوا و سفت شدن کیک می‌شود.

اضافه کردن مواد خشک

آرد و بیکینگ پودر را که از قبل با هم مخلوط و سه بار الک کرده‌اید، طی سه مرحله به مایه کیک اضافه کنید. در هر مرحله، با استفاده از لیسک یا همزن دستی (خاموش) به آرامی و به صورت دورانی (فولد کردن) مواد را مخلوط کنید تا فقط ذرات آرد ناپدید شوند. این کار از فعال شدن گلوتن آرد و سفت شدن بافت کیک جلوگیری می‌کند.

اضافه کردن هویج و گردو

در مرحله آخر، هویج رنده شده، گردوی خرد شده و پودر دارچین را اضافه کنید. مجدداً با لیسک و به آرامی مواد را فولد کنید تا به صورت یکنواخت در تمام مایه کیک پخش شوند.

ریختن در قالب و پخت

مایه کیک را به آرامی در قالبی که از قبل آماده کرده‌اید بریزید و سطح آن را صاف کنید. قالب را چند بار به آرامی روی سطح کار بکوبید تا حباب‌های هوای اضافی خارج شوند. قالب را در طبقه وسط فر که کاملاً گرم شده، قرار دهید و به مدت تقریبی ۴۵ تا ۵۰ دقیقه بپزید.

تست پخت کیک

پس از ۴۵ دقیقه، در فر را باز کرده و یک خلال دندان یا سیخ چوبی تمیز را در مرکز کیک فرو کنید. اگر خلال دندان تمیز بیرون آمد، کیک شما کاملاً پخته است. در غیر این صورت، اجازه دهید ۵ تا ۱۰ دقیقه دیگر در فر بماند. نشانه‌های دیگر پخت کامل، طلایی شدن سطح کیک و جدا شدن لبه‌های آن از دیواره قالب است.

خنک کردن و سرو

پس از پخت، کیک را از فر خارج کرده و اجازه دهید ۱۰ دقیقه در همان قالب بماند تا کمی خنک شود. سپس آن را روی توری سیمی برگردانید و اجازه دهید برای حداقل یک ساعت کاملاً خنک شود. عجله برای برش زدن کیک داغ باعث خرد شدن آن می‌شود. پس از خنک شدن کامل، می‌توانید آن را با پودر قند، سس شکلات یا فراستینگ پنیر خامه‌ای تزئین و سرو کنید. نوش جان!

نکات کلیدی و ترفندهای حرفه‌ای

حتماً تمام مواد اولیه، به خصوص تخم‌مرغ و شیر را حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار از یخچال خارج کنید تا به دمای محیط برسند. این کار باعث می‌شود مواد بهتر با هم ترکیب شده و کیک بافت یکنواخت‌تری داشته باشد.

هویج را با رنده ریز رنده کنید تا بافت آن در کیک لطیف باشد و به پخت بهتر کمک کند. نیازی به گرفتن آب هویج نیست، زیرا رطوبت آن به نرمی کیک کمک می‌کند.

از مخلوط کردن بیش از حد مایه کیک پس از اضافه کردن آرد جداً خودداری کنید. هم زدن زیاد باعث ایجاد گلوتن و سفت شدن بافت کیک می‌شود. مخلوط کردن در حد یکدست شدن کافی است.

می‌توانید برای تنوع، نصف لیوان کشمش پلویی یا آناناس کمپوتی خرد شده (کاملاً آب گرفته) نیز به مایه کیک اضافه کنید.

این کیک به طور سنتی با فراستینگ پنیر خامه‌ای سرو می‌شود که طعم آن را فوق‌العاده می‌کند. برای تهیه آن، ۲۰۰ گرم پنیر خامه‌ای را با ۵۰ گرم کره نرم شده و ۱ لیوان پودر قند الک شده و کمی وانیل با همزن بزنید تا یکدست شود.

کیک هویج به دلیل داشتن رطوبت بالا، بهتر است در ظرف در بسته و در یخچال نگهداری شود تا تازه بماند. این کیک تا ۴ روز در یخچال کیفیت خود را حفظ می‌کند.