خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف شبکۀ حرفه‌ای کلاهبرداری با مدیریت دختر ۱۶ ساله

کشف شبکۀ حرفه‌ای کلاهبرداری با مدیریت دختر ۱۶ ساله
کد خبر : 1717953
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف شبکه‌ای هرمی خبر داد که برخلاف تصور، یک دختر نوجوان ۱۶ ساله مدیریت آن را برعهده داشت و توانسته بود مبالغ سنگینی از شهروندان کلاهبرداری کند.

سرهنگ مرتضی عسگری   با اشاره به پرونده‌ای مهم در استان گفت: در یکی از شگردهای جدید، اعضای شبکه با ادعای در اختیار داشتن تبلیغات جام جهانی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران را ترغیب به واریز مبالغ هنگفت می‌کردند.

معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی چهارمحال‌وبختیاری افزود: برای جلب اعتماد قربانیان حتی در یکی از کشورهای خارجی دفتر اجاره کرده بودند؛ مکانی شیک و ویترین‌سازی‌شده که شهروند وقتی وارد آن می‌شد، تصور می‌کرد با یک شرکت معتبر جهانی روبه‌رو شده است.

به‌گفته وی، یکی از مالباختگان پس از مشاهده این دفتر و تبلیغات، تمام دارایی خود را فروخته و بیش از ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بود.

سرهنگ عسگری با تعجب از سن پایین مدیریت این شبکه گفت: وقتی مجرم اصلی را شناسایی و دستگیر کردیم، مشخص شد که همه این شبکه گسترده را یک دختر ۱۶ ساله اداره می‌کرد؛ فردی که با هوش تجاری بالا اما در مسیری غلط، آسیب‌های سنگینی به مردم وارد کرده بود.

وی تأکید کرد: پایان این مسیر برای همه گردانندگان چنین شبکه‌هایی «جز زندان، پشیمانی و نابودی آینده» نیست.

 

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب