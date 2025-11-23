سرهنگ مرتضی عسگری با اشاره به پرونده‌ای مهم در استان گفت: در یکی از شگردهای جدید، اعضای شبکه با ادعای در اختیار داشتن تبلیغات جام جهانی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران را ترغیب به واریز مبالغ هنگفت می‌کردند.

معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی چهارمحال‌وبختیاری افزود: برای جلب اعتماد قربانیان حتی در یکی از کشورهای خارجی دفتر اجاره کرده بودند؛ مکانی شیک و ویترین‌سازی‌شده که شهروند وقتی وارد آن می‌شد، تصور می‌کرد با یک شرکت معتبر جهانی روبه‌رو شده است.

به‌گفته وی، یکی از مالباختگان پس از مشاهده این دفتر و تبلیغات، تمام دارایی خود را فروخته و بیش از ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بود.

سرهنگ عسگری با تعجب از سن پایین مدیریت این شبکه گفت: وقتی مجرم اصلی را شناسایی و دستگیر کردیم، مشخص شد که همه این شبکه گسترده را یک دختر ۱۶ ساله اداره می‌کرد؛ فردی که با هوش تجاری بالا اما در مسیری غلط، آسیب‌های سنگینی به مردم وارد کرده بود.

وی تأکید کرد: پایان این مسیر برای همه گردانندگان چنین شبکه‌هایی «جز زندان، پشیمانی و نابودی آینده» نیست.

