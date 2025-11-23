آزیتا حکمت‌دوست، متخصص تغذیه بالینی بر اهمیت اصلاح رژیم غذایی به‌منظور کاهش اثرات مخرب آلاینده‌ها تأکید کرد و گفت: رعایت اصول تغذیه‌ای صحیح می‌تواند نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب ناشی از آلودگی داشته باشد.

افزایش مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها

به گفته حکمت‌دوست؛ افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجات رنگی مانند پرتقال، انار، کیوی، انواع کلم، فلفل دلمه‌ای و هویج می‌تواند به خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد کمک کند و مصرف لبنیات کم‌چرب نیز به دلیل وجود کلسیم، به کاهش جذب برخی فلزات سنگین کمک می‌کند.

نوشیدن مایعات کافی را حدی بگیرید!

این متخصص تغذیه توصیه کرد نوشیدن آب و دمنوش‌های ساده به دفع سموم و حفظ رطوبت مجاری تنفسی کمک می‌کند و مصرف مغزها و دانه‌های خام مانند گردو، بادام و تخمه آفتابگردان به دلیل دارا بودن ویتامین E و اسیدهای چرب مفید برای کاهش التهاب مؤثر است.

جایگزینی غذاهای سبک به‌جای وعده‌های سنگین

حکمت‌دوست اظهار داشت: سوپ‌ها و غذاهای سبک می‌توانند فشار متابولیکی بدن را کاهش دهند و گزینه مناسب‌تری برای روزهای آلودگی محسوب شوند و غذاهای چرب و سرخ‌کرده از نظر این متخصص با افزایش التهاب و ایجاد سنگینی دستگاه گوارش، باید در این روزها کمتر مصرف شوند؛ زیاده‌روی در نوشابه، شیرینی و خوراکی‌های قندی اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید می‌کند.

وی تأکید کرد: مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های کافئین‌دار موجب دفع آب از بدن شده و خشکی مجاری تنفسی را افزایش می‌دهد و تنقلات شور و پرنمک نیز با افزایش التهاب و احتباس آب شرایط بدن را نامناسب‌تر می‌کنند.

ضرورت توجه بیشتر گروه‌های حساس

حکمت‌دوست در پایان گفت: تغذیه سالم می‌تواند تا حد زیادی اثرات منفی آلودگی هوا را کاهش دهد و سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران تنفسی باید در روزهای آلوده با دقت بیشتری اصول تغذیه‌ای را رعایت کنند.

منبع مهر

انتهای پیام/