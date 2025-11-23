خبرگزاری کار ایران
راهکارهای تغذیه‌ای برای مقابله با آلودگی هوا

راهکارهای تغذیه‌ای برای مقابله با آلودگی هوا
متخصص تغذیه بالینی، بر اهمیت اصلاح رژیم غذایی برای کاهش اثرات مخرب آلاینده‌ها در آلودگی هوا تأکید کرد.

آزیتا حکمت‌دوست، متخصص تغذیه بالینی بر اهمیت اصلاح رژیم غذایی به‌منظور کاهش اثرات مخرب آلاینده‌ها تأکید کرد و گفت: رعایت اصول تغذیه‌ای صحیح می‌تواند نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب ناشی از آلودگی داشته باشد.

افزایش مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها

به گفته حکمت‌دوست؛ افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجات رنگی مانند پرتقال، انار، کیوی، انواع کلم، فلفل دلمه‌ای و هویج می‌تواند به خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد کمک کند و مصرف لبنیات کم‌چرب نیز به دلیل وجود کلسیم، به کاهش جذب برخی فلزات سنگین کمک می‌کند.

نوشیدن مایعات کافی را حدی بگیرید!

این متخصص تغذیه توصیه کرد نوشیدن آب و دمنوش‌های ساده به دفع سموم و حفظ رطوبت مجاری تنفسی کمک می‌کند و مصرف مغزها و دانه‌های خام مانند گردو، بادام و تخمه آفتابگردان به دلیل دارا بودن ویتامین E و اسیدهای چرب مفید برای کاهش التهاب مؤثر است.

جایگزینی غذاهای سبک به‌جای وعده‌های سنگین

حکمت‌دوست اظهار داشت: سوپ‌ها و غذاهای سبک می‌توانند فشار متابولیکی بدن را کاهش دهند و گزینه مناسب‌تری برای روزهای آلودگی محسوب شوند و غذاهای چرب و سرخ‌کرده از نظر این متخصص با افزایش التهاب و ایجاد سنگینی دستگاه گوارش، باید در این روزها کمتر مصرف شوند؛ زیاده‌روی در نوشابه، شیرینی و خوراکی‌های قندی اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید می‌کند.

وی تأکید کرد: مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های کافئین‌دار موجب دفع آب از بدن شده و خشکی مجاری تنفسی را افزایش می‌دهد و تنقلات شور و پرنمک نیز با افزایش التهاب و احتباس آب شرایط بدن را نامناسب‌تر می‌کنند.

ضرورت توجه بیشتر گروه‌های حساس

حکمت‌دوست در پایان گفت: تغذیه سالم می‌تواند تا حد زیادی اثرات منفی آلودگی هوا را کاهش دهد و سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران تنفسی باید در روزهای آلوده با دقت بیشتری اصول تغذیه‌ای را رعایت کنند.

منبع مهر
