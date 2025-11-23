۲۳ نوامبر روز قهوه اسپرسو است
۲۳ نوامبر هر سال به عنوان «روز ملی اسپرسو» شناخته میشود؛ روزی برای بزرگداشت این نوشیدنی غلیظ و پرانرژی که قلب فرهنگ قهوه در جهان است.
پیشینه تاریخی
اسپرسو ریشه در ایتالیا دارد و در اوایل قرن بیستم با اختراع دستگاههایی که آب داغ را تحت فشار از میان دانههای آسیابشده عبور میدادند، متولد شد.
واژهی Espresso در زبان ایتالیایی به معنای «سریع» است؛ زیرا این قهوه بهسرعت برای مشتری آماده میشد.
در سالهای بعد، اسپرسو از کافههای کوچک ایتالیا به سراسر جهان راه یافت و به پایهی بسیاری از نوشیدنیهای محبوب مانند کاپوچینو، لاته و موکا تبدیل شد.
اهمیت فرهنگی و اجتماعی
اسپرسو تنها یک نوشیدنی نیست؛ بلکه نماد فرهنگ کافهنشینی و گفتوگوهای اجتماعی است.
در بسیاری از کشورها، نوشیدن اسپرسو به یک آیین روزانه تبدیل شده است؛ لحظهای کوتاه اما پرمعنا برای انرژی گرفتن و ارتباط با دیگران.
این نوشیدنی به دلیل غلظت بالا و طعم قوی، الهامبخش هنرمندان، نویسندگان و حتی سیاستمداران بوده است.